Otto é discreto, mas adota medidas fortes

A gestão do secretário de Infraestrutura e vice-governador Otto Alencar (PSD) como governador em exercício até dia 19, terá como única agenda externa a inauguração do trecho recuperado da BA 220, que liga o município de Euclides da Cunha à Aribicé, na quinta. Mas apesar da agenda vazia, no quarto dia como governador em exercício, nesta segunda-feira, 16, Otto tomou três decisões importantes - segundo ele, como secretário.

Um delas foi o ofício enviado à Agência Nacional de Transportes Terrestres sugerindo a caducidade do contrato com a Via Bahia na BR 324.

Outra foi a solicitação diretamente ao secretário da Casa Civil da prefeitura de Salvador, Alberico Mascarenhas, para que se coloque guard rails na avenida Luís Eduardo Magalhães, após a população ter bloqueado a via pedindo segurança. Alberico já mandou fazer o equipamento, disse o vice-governador.

Outro bloqueio, também nesta segunda, aconteceu na Via Parafuso quando a população que mora na região pediu uma saída para não ter que pagar pedágio. "Já tomei providência também, falei com a Bahia Norte (concessionária) e eles ficaram de avaliar o caso", conta Otto.

Para outra manifestação com bloqueio de pista que está programada para esta terça-feira, 17, pela Associação de Comerciantes da Feira de São Joaquim, por conta do atraso das obras de recuperação da feira, Otto já articulou com o Ministério Público e com a Policia Militar para acompanhar a situação sem prejuízo à população.

"Eu nunca inauguro obra nenhum na ausência do governador Jaques Wagner. Mas, nesse caso, é mais de cunho pessoal, não de governo. É aniversário da cidade e minha esposa é filha de Euclides da Cunha. É mais uma questão de relação familiar", diz Otto, que tem sido citado pelo governador Jaques Wagner (PT) como um dos nomes passíveis de encabeçar a chapa majoritária de 2014.

Os outros Marcelo Nilo (PDT), Lídice da Mata (PSB) e dos petistas Rui Costa, José Sergio Gabrielli, Walter Pinheiro e Luiz Caetano.

"Ele (Wagner) sempre inclui meu nome no rol dos que têm, a juízo dele, densidade eleitoral. Todos os nomes citados têm hegemonia eleitoral", disse Otto. E aproveitou para dar um "conselho": "Se estivermos unidos, somos competitivos. O que eu prego muito é a unidade, para não haver diáspora, seja por vaidade, capricho, seja por nariz empinado, prepotência...", afirma. Perguntado, disse não estar se referindo a ninguém em especial.

adblock ativo