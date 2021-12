Otto descarta dinheiro federal para BRT e VLT de Salvador

Ao comentar nesta segunda-feira, 14, os cortes de gastos do governo federal, o presidente do PSD na Bahia, senador Otto Alencar, praticamente descartou a possibilidade de haver liberação próxima de recursos para o BRT de Salvador, obra da prefeitura, ou o VLT do Subúrbio, obra do governo estadual.

"Eu acho que, para sair dinheiro do caixa para novas obras, é muito difícil", declarou o senador. Ele criticou também a falta de projetos para os próximos anos. "O que me preocupa é que, para 2016 e 2017, o governo federal não apresentou absolutamente nenhum projeto novo. E se não tiver projeto novo, o dinheiro não circula e o Estado definha", disse Otto.

Titular da pasta ligada às grandes obras de mobilidade urbana, o ministro das Cidades, Gilberto Kassab (PSD), precisou cancelar a participação no evento partidário em Salvador porque foi convocado para uma reunião com a presidente Dilma Rousseff, segundo Otto.

Parceria

Rui, por sua vez, disse que construirá o VLT mesmo que não venha dinheiro do governo federal. "Ainda aposto em algum recurso federal, mas, mesmo que não venha, vou fazer o VLT, em parceria com a iniciativa privada", afirmou o petista.

O chefe do Executivo estadual falou ainda sobre as viagens que fará ao exterior para apresentar projetos baianos, como a Ferrovia Oeste-Leste (Fiol), o Porto Sul e a Ponte Salvador-Itaparica, a investidores estrangeiros.

"Em outubro, vou à Espanha, Portugal e Alemanha. Em novembro, China e outros países asiáticos", disse Rui. Segundo o petista, três grupos chineses já se mostraram "empolgados" com a ponte.

