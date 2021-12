Otto Alencar nega candidatura à prefeitura de Salvador em 2020

O senador Otto Alencar (PSD) descartou nesta segunda-feira, 16, possibilidades de candidatar-se à prefeitura de Salvador para as eleições municipais que ocorrem em 2020. Otto comentou sobre a situação durante o programa 'Isso é Bahia', transmitido na rádio A TARDE FM, e apresentado pelos jornalistas Jefferson Beltrão e Fernando Duarte.

De acordo com o senador, ele consumiu algumas informações sobre sua possível candidatura, porém o mesmo não entende como o assunto veio à tona. "Acho que não tem nenhum cabimento, porque nunca tratamos disso. Eu tenho conversado com Jaques Wagner e ele disse que lançaria minha candidatura, mas foi uma conversa mais de brincadeira do que real", relatou.

Otto foi questionado pelo jornalista Fernando Duarte também sobre a transferência de título do senador de Ruy Barbosa para Salvador. "Ruy Barbosa é cidade onde nasci. Moro em Salvador há muito tempo e tenho débito muito grande por essa capital que me acolheu ainda nos anos 60. Conheço bem Salvador, a minha vida profissional iniciou aqui e sou muito grato por todos os soteropolitanos. Mas, não tenho interesse em transferir meu título para cá e não há intenção de candidatar-me à prefeitura".

O senador também complementou que não sente desejo de candidatar-se. "Eu tenho um compromisso que é cumprir o mandato que me foi dado. Ele encerra em 2022/2023, com renovação ou não", explicou.

"Em primeiro momento, o PSD está formando um quadro de candidatos para atuarem como vereadores, temos alguns nomes. Além de Edvaldo Brito, que é vereador de mandato, também já possuímos alguns nomes que já estão filiados", concluiu.

adblock ativo