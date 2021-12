Otto Alencar diz que votará pela manutenção do afastamento de Aécio

O senador Otto Alencar (PSD-BA) falou com exclusividade ao A TARDE que votará pela manutenção do afastamento do mandato de Aécio Neves (PSDB-MG), que está na pauta do dia desta terça-feira, 17, na Casa.

Alencar defende a tese já posicionada pelo ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal (STF) de que, se o tucano continuar no exercício do mandato, pode influir nas investigações ainda em curso e no próprio julgamento.

O senador Aécio Neves é investigado com base em áudio de delação premiada em que pede R$ 2 milhões ao empresário Joesley Batista, sob justificativa de que usaria a quantia para pagar despesas com a defesa na Operação Lava-Jato.

