“Os resultados mostram uma disputa acirrada como já foi em 2016", diz diretor da Potencial Pesquisa & Informação

O empate técnico apontado pelo levantamento A TARDE/Potencial Pesquisa para a prefeitura de Luís Eduardo Magalhães, já era esperado de acordo com o diretor da Potencial Pesquisa & Informação, Zeca Martins.

Durante entrevista na manhã desta quinta-feira, 8, para o 'Isso é Bahia”, na rádio A TARDE FM, Zeca comparou os números com o resultado do último pleito eleitoral.

“Os resultados mostram uma disputa acirrada como já foi em 2016. Oziel, que é o atual prefeito, e Júnior Marabá disputaram e a diferença percentual foi de pouco mais que 3%. Nossa pesquisa aponta 5%. Então era de se esperar uma disputa tão acirrada em Luis Eduardo”, afirmou.

Questionado sobre as críticas feitas por alguns candidatos em relação às pesquisas feitas através do telefone, o diretor do instituto afirmou a escolha pelo método a ser praticado não altera a confiabilidade do resultado e permite amplificar a representatividade do eleitorado.

“Existem as técnicas de abordagem. A telefônica é uma, a presencial é outra, a abordagem pela internet é outra, então todas elas vão ter as suas vantagens e desvantagens. No caso da pesquisa eleitoral, o mais importante é que a gente tenha a representatividade daquela população estudada”, disse.

“O TSE determina que nessa ponderação sejam utilizadas variáveis como sexo, grau de instrução, nível econômico e a delimitação geográfica que foi feita aquela pesquisa. Então a técnica, se foi telefônica ou presencial, independe. O importante é ter essa representatividade expressa nos dados. E uma das vantagens da pesquisa telefônica é nos permitir fazer contato com essa gama maior de pessoas”.

Próximas pesquisas

A parceria da Potencial Pesquisa & Informação com o Grupo A TARDE, que resultou no 5º levantamento desta eleição, foi comemorada por Zeca. ““Estamos estreitando essa parceria em virtude do sucesso que vem sendo alcançado com o trabalho que estamos desenvolvendo e ainda divulgaremos Feira de Santana, Salvador, Itabuna e uma outra para Salvador”.

O diretor do instituto aproveitou ainda para revelar quais serão as próximas pesquisas divulgadas e as cidades que estão sob análise para a realização dos levantamentos.

“Na semana que vem queremos mais duas cidades. Queremos dar a oportunidade para que cidades menores também possam ter uma informação de credibilidade e que possa ajudar no entendimento do comportamento do eleitorado. Não dá para fazer 417 municípios mas queremos fazer algumas como Iaçu, Candeias, Remanso e outras que avaliaremos as possibilidades”, afirmou.

