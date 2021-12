Órgãos baixam norma para contratação de atração junina

A Rede de Controle da Gestão Pública na Bahia, formada por órgãos de fiscalização como Ministério Público, Polícia Federal e Tribunais de Contas, baixou nesta terça-feira, 31, "orientação técnica" relacionada à contratação de bandas e artistas por prefeituras nesse período de festas juninas. A intenção é tentar fechar os "gargalos" de desvios de recursos.

A "orientação técnica" pede que o empresário do artista não tenha carta de exclusividade para representar a atração somente nas datas festivas. Esse vínculo entre empresário e artista deve ser de longa data. Isso porque há o risco de "empresários" atuarem como meros intermediários permitindo assim eventuais desvios de recursos.

O outro ponto destacado pela Rede no documento é a necessidade de fazer pesquisa prévia de preço de mercado para demonstrar a adequação do valor a ser pago. "Em relação a isso, orienta-se reunir documentação comprovando o valor cobrado pelo artista em, pelo menos, três eventos de características semelhantes, do setor público ou privado". Nesse caso o objetivo seria coibir superfaturamento nos contratos.

Coincidentemente na sessão desta terça o TCM multou dois prefeitos por contratações de atrações irregulares: o prefeito de Itapicuru, José Carvalho Neto, em R$ 10 mil; o de Mundo Novo, Luzinar Medeiros, em R$ 21 mil.

