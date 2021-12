Orçamento curto prejudica as bancadas, afirma Kassab

O ministro das Cidades, Gilberto Kassab, apontou um dificultador para melhorar as relações com as bancadas parlamentares na Câmara dos Deputados e no Senado Federal: "O orçamento é sempre finito". A bancada do PSD, partido presidido nacionalmente por Kassab, é uma das descontentes com o contingenciamento de verbas de emendas.

"Temos trabalhado normalmente com os projetos atrelados às emendas parlamentares, que cumprem uma importante função na medida em que deputados e senadores trazem para Brasília as necessidades locais", disse o ministro das Cidades, em entrevista exclusiva para A TARDE, por e-mail.

Apesar da notória dificuldade de relacionamento e a perda de controle da base aliada pelo governo da presidente Dilma Roussef, Kassab sustenta que "a relação do governo com as bancadas vem se desenvolvendo de maneira cada vez mais positiva". O ministro das Cidades, entretanto, ressaltou que "não podemos nos esquecer que é salutar e correta a independência entre os três poderes".

Os cortes no orçamento anunciados em julho, por conta das medidas de ajuste fiscal, causaram uma redução de R$ 17 bilhões no montante previsto para investimentos - os valores anunciados em março davam conta de R$ 30 bilhões para obras neste ano. Por conta disso, o ministro disse que pode haver uma mudança nos prazos das principais obras.

"O que pode haver é um alongamento do prazo inicial, mas isso não é necessariamente um atraso, porque com a retomada do crescimento econômico, que acredito ocorrerá em prazo não muito longo, poderemos compensar eventual deslizamento de cronograma", argumentou Gilberto Kassab.

O ministro ponderou que os investimentos serão realizados de acordo com o andamento de cada projeto e da disponibilidade orçamentária. "Nas obras de infraestrutura, como saneamento e mobilidade, o perfil é de longo prazo, entre três e quatro anos, no mínimo. Porque, além de complexas, demandam uma preparação trabalhosa, como remoção de interferências e desapropriações", exemplificou o ministro, que vê o esforço fiscal como ação necessária para que o país retorne à linha de crescimento econômico.

Parcerias

O ministro voltou a defender a atração da iniciativa privada para que, por meio de parcerias, sejam alavancadas as obras no setor de saneamento. "Defendi e continuo empunhando essa bandeira, porque a vinda do capital privado representaria um aporte de recursos necessário para que o Brasil alcance mais rapidamente um nível próximo do ideal em saneamento básico e fornecimento de água", disse Kassab.

Gilberto Kassab, porém, salienta que a adoção das parcerias público-privadas (PPP) para ações de saneamento básico é uma decisão do titular desses serviços, não cabendo ao Ministério das Cidades a escolha da alternativa adotada.

As empresas privadas atuam hoje basicamente em municípios com mais de 50 mil habitantes, operando em somente 304 municípios brasileiros, em 17 estados brasileiros. Uma das principais reclamações dos agentes privados é a falta de segurança jurídica e de isonomia competitiva para entrar em concorrências para a realização das obras.

O ministro demonstra-se otimista quanto ao alcance das metas do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, um dos principais motes de propaganda política do governo federal.

"Estamos entregando obras praticamente todas as semanas, tanto é que beneficiamos 2,3 milhões de famílias nas fases 1 e 2 do programa. A meta é contratar mais três milhões de unidades até 2018", disse.

Bahia

Há pouco mais de um mês, o ministro anunciou R$ 525 milhões em obras de saneamento e pavimentação em dez municípios baianos. O ministro informou que está empenhado em viabilizar as prioridades apresentadas pelo governador Rui Costa e pelo prefeito de Salvador ACM Neto, além de prefeitos de cidades do interior onde foram anunciadas obras com recursos do Ministério das Cidades.

