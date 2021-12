Oposição vai ingressar com ações no STF e na Câmara

O líder do PSDB na Câmara, Antonio Imbassahy (BA), afirmou nesta segunda-feira, 9, que a oposição tomará duas medidas contra a anulação do impeachment da presidente Dilma Rousseff: um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) e um recurso ao plenário da Câmara. "Já estamos redigindo o mandado de segurança", disse. "Sobre o recurso, ainda vamos decidir", completou o líder tucano.

Imbassahy afirmou que "é um equívoco gravíssimo" a decisão do presidente interino da Câmara, Waldir Maranhão (PP-MA). "A abertura do processo contra Dilma é um ato jurídico perfeito. Houve uma decisão da Câmara com mais de 360 votos a favor", disse. Ainda hoje, outros líderes do PSDB vão se reunir para discutir outras alternativas.

