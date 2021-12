Oposição trava projetos para barrar Refis

A bancada de oposição na Assembleia Legislativa travou nesta terça, 27, a pauta de votações para barrar a aprovação do projeto de lei que institui o Programa de Recuperação Fiscal (Refis 2013). Tido como prioridade do governador Jaques Wagner para ampliar a arrecadação do estado e enfrentar a crise financeira, o projeto prevê o resgate de R$ 300 milhões em débitos com o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

O argumento da oposição para barrar o Refis é de que não houve debate suficiente na Assembleia sobre a crise financeira do Estado, nem sobre as medidas adotadas para enfrentá-la.“ "Não podemos aprovar um projeto que prevê arrecadar R$ 300 milhões sem saber o que será feito desse dinheiro”, afirmou o líder da oposição", deputado estadual Elmar Nascimento (PR).

O líder do governo na Assembleia, deputado Zé Neto (PT), defendeu a urgência na aprovação do Refis, destacando que os recursos serão fundamentais para recompor a frustração de receitas por parte do governo baiano. A pauta da Assembleia foi travada por dois projetos de lei, que segundo o regimento não poderiam ceder o lugar de votação para propostas consideradas prioritárias pela bancada governista.

Um dos projetos prevê a transferência para União de nove trechos de estradas estaduais e o outro prevê benefícios para os auditores fiscais do Estado. Os governistas chegaram a oferecer a relatoria destes dois projetos para deputados de oposição – Elmar Nascimento (PR) para o das estradas e Gaban para o dos auditores –em troca da votação ainda nesta quarta. A proposta, contudo, foi rejeitada pelos oposicionistas.

Assinatura digital

Os governistas ainda tentaram, num última cartada, retirar da pauta de votação os dois projetos que a travavam, por meio de um ofício encaminhado pelo governador Jaques Wagner. A bancada de oposição, contudo, questionou a validade da assinatura do governador, já que o mesmo estava cumprindo agenda em Brasília e não poderia ter assinado pessoalmente o ofício. “"Isso é uma ilegalidade, um desrespeito a esta casa"”, criticou o oposicionista João Calos Bacelar (PTN).

O deputado Zé Neto, contudo, argumentou que o documento continha uma assinatura digital do governador e, portanto, teria validade. Contudo, o líder governista desistiu de retirar os projetos da pauta. As propostas chegaram a ter a votação iniciada, mas a oposição pediu vistas, provocando o adiamento.

