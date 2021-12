Oposição sai das sessões itinerantes. Paciência, diz Nilo

O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Marcelo Nilo (PDT), despertou a fúria dos pares da bancada de oposição que decidiram não participar mais das sessões itinerantes da Casa. Uma delas acontece nesta quinta-feira, 12, a partir das 14h30, no município de Camaçari.

Em nota, a bancada destaca a "forma arbitrária, deselegante e antidemocrática" de Nilo durante sessão que entrou pela madrugada de quarta e terminou às 7h30 desta quarta-feira, 11. Marcelo Nilo nega as acusações e diz que "se eles não querem ir à Camaçari, paciência" (leia abaixo).

Na versão dos opositores, tudo começou quando o presidente acatou um pedido de preferência do líder governista Zé Neto, e permitiu uma inversão na pauta da ordem do dia colocando as contas de 2008 e 2009 para votar.

Com isso, dizem, Nilo teria aberto precedente já que o pedido de preferência foi feito em momento não previsto no regimento. Após a votação das contas de 2008, conta o deputado Bruno Reis (PRP), a oposição apresentou pedidos de preferência. Nilo negou.

Teria havido, então, pedidos de questão de ordem para debater as contas de 2009 (solicitação para falar), o que também teria sido negado. Nilo colocou as contas para votar e os oposicionistas saíram do plenário.

A nota da oposição diz, ainda, que a "manobra ditatorial" de Nilo impediu os parlamentares de exercerem sua função. "A bancada ressalva que, por ter agido em desacordo com o próprio regimento da Casa, não confia mais na imparcialidade do trabalho do presidente", diz o documento.

"Ele que leve a base do governo para Camaçari. Vai ser uma sessão sem contraditório, sem debates", diz o deputado Bruno Reis (PRP).

A versão de Nilo é diferente. O presidente diz que "jamais" descumpriria o regimento da Casa. "Eles passaram batido, esqueceram de pedir para discutir , tem que se inscrever antes. Eles foram amadores porque os oposicionistas experientes não estavam lá, foram tudo dormir. Essa agressão contra mim é fruto do amadorismo deles", rebateu.

Ele disse que negar ou autorizar preferências cabe ao Plenário: "Eu não abri precedente. A de Zé Neto foi aceita pelo Plenário e a de Bruno Reis, não". E finalizou: "Se eles não querem ir para Camaçari, meu Deus, paciência...".

O projeto-de-lei que garante aos professores da rede estadual o uso de um terço da carga horária destinada à realização de atividades de planejamento fora da sala de aula, mantendo os benefícios aos professores que não podem mais dar aula por motivo de saúde, foi aprovado na mesma sessão.

O diretor da APLB-Sindicato, Rui Oliveira, diz que, com isso, "houve uma conquista histórica". O governo, diz ele, terá de contratar mais oito mil professores, com o "vácuo" em sala de aula que surgirá com a diminuição da carga horária. "Até lá eles vão pagar retroativo a abril em forma de pecúnia. Foi um ganho muito bom, de 4% a 5% do salário atual", diz. São 43 mil professores beneficiados.

A manutenção dos benefícios aos professores que não podem mais dar aulas por motivo de saúde, mas continuam trabalhando na educação (readaptados) também está prevista. Eles continuarão recebendo as gratificações. São 3 mil professores nessa situação, diz Rui.

