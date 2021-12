Oposição mapeia votos na Comissão de Constituição e Justiça

O PSB revelou nesta terça, 26, que utilizará a mesma estratégia da base governista de troca de parlamentares na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) durante a tramitação da nova denúncia contra o presidente Michel Temer, apresentada pelo agora ex-procurador da República, Rodrigo Janot. Desta vez, o mandatário é acusado por organização criminosa e obstrução da Justiça.

A tática do partido oposicionista é medir força com o governo e impedir que a denúncia siga com parecer contrário à apreciação da Câmara dos Deputados, onde precisa de 342 votos para ir ao Supremo Tribunal Federal (STF) ou 172 para ser arquivada.

O deputado Julio Delgado (PDB-MG) revela que existe uma decisão partidária para impedir que parlamentares da bancada na CCJ votem a favor do presidente. “Se aqueles deputados na primeira denúncia votaram com o Temer, agora vão estar por uma decisão partidária impedidos de fazer a mesma coisa na segunda denúncia”, disse.

A peça da denúncia deve chegar hoje à CCJ. Nesta terça, depois de duas tentativas de ler o documento e canceladas por falta de quórum, a sessão da leitura começou por volta das 13 horas na Câmara dos Deputados e se estendeu até o início da noite de terça-feira.

A preocupação de Delgado é ainda perante uma nova investigação do governo para garantir votação favorável na CCJ com o afrouxamento das regras do Refis, programa de refinanciamento de dívidas com o governo que tramita na Câmara. “Vemos uma prática pior do que aconteceu na primeira denúncia. Agora a tentativa é cooptar deputados que tem dívidas com o Refis. Os próprios deputados e senadores aumentam a barganha, além da troca de membros na CCJ”. As novas regras do Refis podem inclusive ser votadas ainda nesta terça.

O refinanciamento de dívidas como moeda de troca entre governo e parlamentares visando a votação na CCJ também preocupa o deputado Davidson Magalhães (PCdoB-Ba), que considera esta segunda denúncia contra Temer – que envolve ainda dois de seus principais ministros, Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria Geral da Presidência) - “um agravamento do quadro” político.

Para o parlamentar baiano, Temer “perdeu as condições morais de governar o país”, o que torna mais urgente à situação a negociação por outras maneiras quando as verbas andam escassas.

Mas diferente do PSB, Magalhães afirma que a tática do PCdoB e outros partidos oposicionistas será o enfrentamento da denúncia. “Vivemos hoje um caos institucional e já atinge STF, Câmara, Senado e a cada denuncia isso se agrava. Falta um modelo de respeitabilidade e ética do Brasil”, ressalta o deputado.

Quanto à possível barganha de votos na CCJ pelo governo, Magalhães acredita que pode ser uma estratégia de efeito nesta segunda denúncia contra o presidente devido à falta de recursos nos cofres públicos, num cenário que ele afirma ter mudado de uma semana para outra. “Estamos no fim de 2017, o que pesa mais aqui é 2018, e os recursos que poderiam vir deste esquema para encher os bolsos estão cada vez mais difíceis. E isso vai ter efeito nessa segunda denúncia”.

CPI da JBS

O deputado Chico Alencar (PSOL-RJ) pondera ser difícil aprovar em plenário a nova denúncia contra Temer e descarta que o seu partido utilizará manobras para aumentar a votação na CCJ. “Não iremos nos rebaixar e vamos inclusive denunciar estas manobras”, afirma. O parlamentar considera esta segunda denúncia “pesada”. “(o governo) precisa negociar cada voto, mapear a composição da CCJ”. Alencar ainda conta que o governo espera que a CPI da JBS traga nos primeiros depoimentos uma punição ao ex-procurador da República, Rodrigo Janot.

Sobre o Refis, o parlamentar taxa a suposta estratégia governista de contraditória. “Vamos examinar com lupa as medidas provisórias do Refis, a anistia que pode vir como premio ao voto para engavetar a denúncia, como na primeira. Contradição de um governo que diz que não tem caixa e aí entrega esta maneira inusitada de tentar comprar votos”.

