Oposição incentiva "golpe" contra presidente, afirma Rui

Apesar de considerar naturais manifestações contrárias à presidente Dilma Rousseff, como o panelaço ocorrido no último domingo em várias capitais do país, o governador Rui Costa (PT) seguiu a estratégia usada pelo partido e acusou a oposição de incentivar um "golpe".

"Há por parte daqueles que perderam a eleição uma constância no incentivo à tentativa de golpe. A história recente do Brasil mostra que não é bom ter partidos que disputam eleição e respeitam a democracia incentivarem o desrespeito à maioria", afirmou o petista, antes de participar do aniversário de 50 anos da Associação dos Magistrados da Bahia (Amab).

Oposição

Também presente ao mesmo evento, que teve palestra do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), negou envolvimento da oposição com o panelaço.

"Isso é um absurdo. É o livre direito do cidadão de se manifestar. Da mesma forma que uns aplaudem, outros vaiam. Há um sentimento muito crítico da população em relação ao que está acontecendo no Brasil, e com justa razão", declarou o prefeito, que lembrou a ocorrência do panelaço na capital baiana.

Em Salvador, o barulho de panelas, vaias e buzinas durante o pronunciamento televisivo da presidente foi registrado em bairros com a Barra e o Caminho das Árvores.

Crise e financiamento

"Em uma democracia, é natural em um momento de crise, e nós estamos passando por crise econômica e política, que haja manifestações na sociedade. Isso, porém, não é uniforme, nem regionalmente ou muito menos socialmente", afirmou o governador.

Neto, por sua vez, ainda rebateu a relação feita entre a Lava Jato e o financiamento de campanha, feita inclusive pelos políticos investigados. "Quando se fala em financiamento de campanha para tentar justificar isso, é desculpa. É preciso aperfeiçoar o financiamento de campanha mas isso se chama roubo", argumentou o prefeito.

