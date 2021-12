Oposição esvazia sessão e atrasa votação na Câmara dos Deputados

A base governista aguardou por mais de quatro horas a presença de deputados da oposição para garantir o quórum à votação da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, nesta quarta-feira, 25, na Câmara. A sessão foi reiniciada somente após as 16h, quando o número de 342 deputados foi alcançado, mínimo necessário para que o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), autorizasse a votação.

Do lado de fora da sessão, parlamentares que são a favor do prosseguimento da peça acusatória apresentada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) criaram uma espécie de plenário paralelo, com cartazes de ‘Fora Temer’ e discursos de duras críticas ao governo e deputados que votarão pelo arquivamento da denúncia.

O líder do PT, Carlos Zarattini (SP), havia afirmado que o governo estava "afoito" para garantir que a votação, de fato, acontecesse nesta quarta-feira, afirmando, inclusive, que ofereceu liberação de emendas parlamentares para deputados contra o presidente. O contraponto seria registrar presença na sessão.

Zarattini também disse que os líderes da oposição conversaram com cerca de 70 deputados da situação, que estavam indecisos, para não comparecer ao plenário. A atitude foi em vão porque, de acordo com o monitoramento do petista, muitos deste grupo já estavam em plenário.

Até as 13h50, 304 deputados haviam marcado presença no plenário. A estratégia da oposição em esvaziar a sessão era prorrogar a votação e desgastar o governo, além de forçar a base a marcar presença e registrar, publicamente, o voto a favor do presidente. Além de Temer, também serão julgados os mandatos dos ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria Geral).

Na tribuna, deputados aliados a Temer se revezavam com praticamente o mesmo discurso, indicando dados sobre avanços na economia nacional, o risco do Brasil afastar o presidente a menos de um ano da nova eleição presidencial e, principalmente, criticando a estratégia da oposição, chamados por Heráclito Fortes (PSB-PI) de “oradores fantasmas”. Em tom irônico, o deputado baiano Hildo Rocha (PMDB) chegou a sugerir nova data para a votação. “Para outubro do próximo ano, seria mais natural. Estão no banheiro ou no gabinete, mas não marcam presença”, esbravejava o parlamentar contra deputados oposicionistas.

Erick Tedesco e Leandro Duarte | A Tarde BSB Oposição esvazia sessão e atrasa votação na Câmara dos Deputados

adblock ativo