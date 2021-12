Oposição e governo brigam na Assembleia

Ao comparar os deputados da oposição a "urubus à procura de carniça" o governador Rui Costa (PT) aumentou o tom e provocou reação imediata dos parlamentares. Rui fez o comentário na segunda, em Ilhéus, ao assinar a ordem de serviço para a construção do Hospital Regional do Cacau, ao criticar a delegação dos deputados da oposição que visitaram municípios do interior para "denunciar" obras inacabadas do governo.

"São aves agourentas. Parecem urubus à procura de carniça. Mas eu garanto a vocês: vão ficar com fome", ironizou o governador.

Na sessão desta terça-feira, 10, da Assembleia Legislativa, o líder da oposição, deputado Sandro Régis (DEM), afirmou que o governador desrespeitou os parlamentares. Pablo Barrozo (DEM) reforçou. Disse que os deputados oposicionistas foram a Ilhéus, Itabuna e Vitória da Conquista para checar as supostas "obras inacabadas".

"Rui faz o que Dilma e Lula gostam de fazer, assinar ordem de serviço. Foi o que fez com a ponte Pontal-Ilhéus e o Hospital do Cacau. Ele demonstra falta de compromisso com a população e desrespeitou a oposição", afirmou Régis.

Também da oposição, Sidelvan Nóbrega (PRB) alegou que os deputados fizeram seu papel vistoriando obras. "Rui só tem se preocupado com Salvador, abandonou o interior. Não existe a ponte do 'portal'", disse.

Defesa e 'sarro'

Presente à sessão, o deputado Rosemberg Pinto, líder do PT, tentou acomodar a situação, afirmando que Rui não se referiu aos deputados nas críticas. "Em nenhum momento ele questionou as visitas dos deputados da oposição", interpretou Pinto sem perder a oportunidade de tirar um "sarro" do erro de Sidelvan. "Deputado, não é ponte de 'portal', mas de Pontal, um bairro de Ilhéus. Os deputados deveriam estar presentes no evento do governador ao invés de se pautarem por informações erradas", disse.

Após o "périplo" pelo interior, a bancada oposicionista avisou que pedirá providências ao Ministério Público contra o que chamou "de desperdício dos recursos públicos e descaso com as necessidades e anseios da população".

O líder da bancada, deputado Sandro Régis (DEM), que coordenou a visita de fiscalização junto com o deputado da região, Herzem Gusmão (PMDB), adiantou que "uma audiência com o procurador-chefe do MP para relatar o cenário de abandono das obras e os prejuízos que isso implica para os cofres públicos já está sendo agendada".

Conforme os parlamentares, o "roteiro" em Vitória da Conquista, último município visitado, foi iniciado "pelas obras paralisadas do aeroporto de Conquista - incluiu o novo presídio do município, complexo finalizado mas ainda sem funcionalidade, além das obras paralisadas do laboratório Bahiafarma".

adblock ativo