Oposição diz que Rui pagou R$ 4,5 bi de despesas de anos anteriores

O deputado oposicionista Hildécio Meireles acusou na manhã desta terça-feira, 21, o governo do estado de desembolsar mais do que estava previsto no orçamento de 2016 e sem autorização do legislativo. A suposta irregularidade, uma espécie de pedalada fiscal, teria sido decorrente do pagamento da ordem de R$ 4,5 bilhões em Despesas de Exercícios Anteriores (DEAS) no período de dois anos e meio, portanto, durante a gestão do governador Rui Costa (PT).

O secretário Manoel Vitório, que participa do balanço fiscal das contas de 2016 na Assembleia Legislativa, respondeu que "não existe conta perfeita entre restos a pagar e DEAs" e passou a explanar as operações consideradas legais e usuais, segundo ele.

Ponderou que o Estado, mesmo em tempo de crise tem mantido investimentos, lastro para endividamento e honrado as parcelas de empréstimos anteriores em dia.

Vitório argumentou que os DEAs são originados em razão de operações usuais do sistema orçamentário. Ele deu exemplos como abonos para pessoal, que são lançados somente no exercício posterior.

"Todas as variáveis de pessoal são DEAs. Pessoal e Planserv correspondem a 50% dos DEAs do ano passado. Se eventualmente houver lançamento errado de DEAs, vamos apurar. É um procedimento normal e legal", disse o secretário.

Hildécio replicou afirmando que continuará pesquisando os números e solicitou detalhes do governo acerca das explicações de Vitório.

adblock ativo