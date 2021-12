Oposição comemora na Bahia e petista vê 'politização'

O secretário-geral do PMDB e presidente do partido na Bahia, Geddel Vieira Lima, entende que a rejeição unânime das contas de 2014 da presidente Dilma Roussef, pelo Tribunal de Contas da União (TCU), deve conduzir o partido à saída da base do governo, em novembro.

"Essa é a posição que defendo, e uma maioria nesse sentido deve ser construída até novembro. A rejeição é grave, sobretudo porque foi uma decisão eminentemente técnica", apontou o peemedebista.

Geddel, que foi ministro da Integração Nacional durante o governo Lula, disse que "o toma lá dá cá desavergonhado" feito com parcela do PMDB, numa "galinha gorda de ministérios", repercutiu mal dentro e fora do partido. "Defendo que o partido saia (da base), pois não tem nenhum protagonismo nas definições políticas e econômicas do governo".

O deputado federal e presidente estadual do DEM, José Carlos Aleluia, disse que a rejeição das contas foi uma "vitória das instituições". "O governo quis, de forma prepotente, desafiar o TCU, usando o Supremo (Tribunal Federal). Agora podemos dizer que temos uma presidente 'ficha suja'. A Câmara poderá, com base nisso, abrir um processo de impeachment", disse Aleluia.

Interpretação

O presidente estadual do PT, Everaldo Anunciação, disse que o ministro Augusto Nardes, relator das contas, "politizou um debate que era técnico". O petista discorda, porém, que a rejeição das contas seja motivo para impeachment, mas somente para novas candidaturas da presidente, "como ocorre com prefeitos", apontou.

adblock ativo