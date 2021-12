ONGs elogiam Minc, mas lamentam saída de Marina

Com cautela, as duas principais Organizações Não-Governamentais (ONGs) da área ambiental que atuam no País, o Greenpeace e o WWF-Brasil, elogiaram hoje a escolha do secretário do Ambiente do Rio de Janeiro, Carlos Minc, como novo ministro do Meio Ambiente. Porta-vozes de ambas, porém, deixaram patente a "saudade" que sentem da titular anterior do cargo, Marina Silva, e mostraram que Minc terá que se esforçar para conseguir ter, junto às ONGs do setor, o mesmo prestígio da antecessora. Oficialmente, procuraram demonstrar boa vontade com o novo ministro. Para o Greenpeace, porém, há no governo problemas institucionais maiores que o novo ocupante da pasta, que poderão comprometer sua atuação.



"Certamente (Minc) é um bom nome do movimento ambientalista, não resta dúvida. Minc é um grande companheiro, marchou conosco contra usinas nucleares e transgênicos. A minha pergunta é se são uma boa cadeira e mesa para sentar", declarou o diretor de Campanhas do Greenpeace Brasil, Marcelo Furtado. Para ele, a legitimidade do ministério "foi embora com a ministra". "O desejo de crescimento a qualquer custo venceu", declarou. "Como conciliar o trabalho de carimbador com o de promover a sustentabilidade? Esse é o grande desafio."



A secretária-geral do WWF-Brasil, Denise Hamú, considerou "uma boa escolha" a nomeação de Minc. "Ele tem seis mandatos defendendo a gestão ambiental", disse. "Diferentemente da ministra Marina, vem de outro bioma, a Mata Atlântica, mas isso não é problema. Está muito mais acostumado a lidar com problemas ambientais associados ao espaço urbano. Mas a gente sabe que um ministro do Meio Ambiente tem que cuidar de todos os biomas." Denise reconheceu não saber de detalhes da gestão de Minc na secretaria do Ambiente fluminense. E voltou a deplorar a saída da ministra. "Acho que a gente não vai encontrar outra Marina Silva, com sua estatura e seu prestígio internacional", declarou.

adblock ativo