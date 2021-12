Olívia é reeleita presidente do PCdoB por unanimidade

Mesmo tendo reeleito, por unanimidade, Olívia Santana para a presidência do PC do B em Salvador, o partido deve ter a deputada federal Alice Portugal como candidata à prefeita de Salvador.

A pré-candidatura de Alice Portugal para a disputa majoritária das eleições de 2016 já foi aprovada pelos comitês municipal e estadual do PCdoB.

Na conferência para a escolha da direção do comitê para os próximos dois anos, Olívia, que é a secretária estadual de Política para as Mulheres, foi referendada pela militância comunista, em sessão que contou com 429 delegados partidários.

"A votação por unanimidade representa um "aumento de responsabilidade", frisou Olivia, que foi candidata a vice-prefeita na última eleição. "Vou dar o melhor de mim para que a gente consiga nossas metas", completou.

A meta do partido é fortalecer as bases políticas com representantes de vários segmentos da sociedade, entre eles, os jovens. "Assim, o partido pretende se aproximar cada vez mais da população e disseminar seu nome em todos os cantos da cidade, na construção do novo projeto político para Salvador, a partir de 2016", conforme divulgou a assessoria de imprensa do partido.

O vice-presidente do Comitê, Javier Alfaya, disse que aposta na força da militância do PCdoB. "Vamos fazer a diferença", afirmou.

