O escritor Olavo de Carvalho, considerado o guru intelectual do governo Jair Bolsonaro, publicou um vídeo na noite de sábado, 6, no qual declara que o presidente nunca foi seu amigo e que derrubaria esse “governo de merda”. Depois da repercussão, voltou atrás e disse que ainda está do lado do Bolsonaro, mas que o presidente não espere mais “palavras doces“.

Ele afirma que Bolsonaro não está agindo contra os bandidos, fazendo referências a milícias digitais. “Outra coisa, você não está agindo contra os bandidos, você vê o crime, eles cometem os crimes, você presencia em flagrante e não faz nada contra eles. Isso chama-se prevaricação. Quer levar um processo de prevaricação da minha parte? Esse pessoal não consegue derrubar o seu governo? Eu derrubo. Continue inativo, continue covarde, eu derrubo essa merda desse seu governo”, afirma no vídeo.

O escritor diz que antes das “milícias digitais contra Bolsonaro” já existiam as “milícias contra Olavo”. “Milícia, gabinete do ódio, existe há muito tempo, foi inventado contra mim. Não contra o Bolsonaro. E o que ele fez pra me defender? Bosta nenhuma.”, disse.

Olavo afirma ainda que, se Bolsonaro não é capaz de defendê-lo, ele não quer sua amizade. “Se você não é capaz de me defender contra essa gente toda eu não quero a sua amizade. Porque eu fui seu amigo, mas você nunca foi meu amigo. Você foi tão meu amigo quanto a Peppa (referência a Joice Hasselman). Você só tira proveito e devolve o que?”, continuou.

Assista ao vídeo:

Da redação Olavo rompe com Bolsonaro, ameaça derrubá-lo e depois recua; assista vídeo

Na manhã deste domingo, 7, “Olavo” está entre os assunto mais comentado do Twitter. Depois da repercussão, o escritor postou no Facebook que continua ao lado de Bolsonaro. “Ainda estou do lado do Bolsonaro. Lutarei por ele com todas as minhas armas. Mas ele que não espere mais de mim palavras doces que só podem ajudá-lo a errar“, escreveu em postagem do Facebook.

adblock ativo