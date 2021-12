Odebrecht e MPF assinam acordo de delação premiada

A Odebrecht e o Ministério Público Federal oficializaram um acordo de delação premiada, de acordo com Mônica Bergamo, do Jornal Folha de S. Paulo. Segundo a colunista, o MPF quer convocar até Emílio Odebrecht, ex-presidente da empresa e pai de Marcelo Odebrecht, que está preso por conta das investigações da Operação Lava Jato.

A ideia é que o ex-gestor também contribua com informações para a Lava Jato. No acordo, a Odebrecht se comprometeu a detalhar o financiamento de todas as campanhas majoritárias de anos recentes que contribuiu com valores.

A empreiteira também vai disponibilizar a contabilidade de caixa dois da empresa. Em algumas fases da Lava Jato, policiais federais já tiveram acesso a algumas panilhas que registravam o pagamento de propinas e traziam apelidos dos políticos. Em umas das ações, foram encontrados o nome de mais de 300 políticos.

adblock ativo