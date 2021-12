Obras da linha 2 do metrô devem criar 3 mil empregos

Foram liberadas na quinta-feira, 11, as licenças para o início das obras da linha 2 do metrô na avenida Paralela. Com a liberação da prefeitura e a autorização do governo, as intervenções para a construção do trecho que ligará o Acesso Norte a Lauro de Freitas podem começar nesta sexta, 12.

A licitação da obra foi assinada durante solenidade na Procuradoria Geral do Estado da Bahia, com a presença do governador Rui Costa, do prefeito ACM Neto e do prefeito de Lauro de Freitas, Márcio Paiva, além de outros políticos e empresários envolvidos.

O trecho Acesso Norte-Aeroporto terá uma extensão de 20,7 km e 11 estações: Detran, Rodoviária, Pernambués, Imbuí, CAB, Pituaçu, Flamboyant, Tamburugy, Bairro da Paz, Mussurunga e Aeroporto. A conclusão está prevista para abril de 2017

Passarelas

Ao longo da avenida Paralela serão construídas dez novas passarelas e algumas já existentes serão reformadas. Além disso, três complexos viários serão construídos para substituir três retornos (dois na Av. Luiz Viana Filho e um na Av. Caribé).

Ao todo, as linhas 1 e 2 demandaram um investimento de R$ 3,6 bilhões, segundo a CCR Metrô, concessionária responsável pela construção e operação do sistema. Estima-se que a ampliação do metrô crie três mil vagas de empregos. "Nesse momento de crise econômica, estas vagas são importantes, pois beneficiarão cerca de três mil famílias", estimou o governador.

Conforme a concessionária, o primeiro passo para a implantação da linha 2 na Paralela será a instalação de canteiros de obras em Pernambués e no canteiro central da avenida. Em seguida, serão iniciadas a topografia e a terraplanagem.

O prefeito ACM Neto disse que se empenhará para que as obras sejam concluídas o mais rápido possível: "Nosso objetivo é facilitar a vida de quem mora na cidade e dar condições seguras e confortáveis de deslocamento".

O governador do estado assegurou que o paisagismo do canteiro central será preservado: o sistema não terá elevados, será todo linear. "Onde houver depressões, haverá um pequeno pilar e o trem passará por entre trincheiras, mas não vai afetar a paisagem", assinalou Rui Costa.

