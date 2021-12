Objetivo do julgamento é impedir candidatura de Lula, afirma Rui Costa

O governador Rui Costa (PT-BA) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 24, para afirmar que "está ficando claro não só para os brasileiros, mas para imprensa internacional" que o objetivo do julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não é fazer justiça, mas impedir a candidatura do petista à Presidência da República nas eleições deste ano.

O Brasil precisa se unir novamente. Unir não é pensar da mesma forma, ter o mesmo partido político, mas ter respeito para que possam sentar na mesma mesa e conversar. Afirmar a democracia como a única ferramenta capaz de unir o povo brasileiro. #EleiçãoSemLulaÉFraude pic.twitter.com/bxaAlqBynk — Rui Costa (@costa_rui) 24 de janeiro de 2018

Por meio de um vídeo postado no Twitter do petista, ele afirma que "o objetivo é interferir no ambiente democrático, o objetivo é usar o Judiciário como ferramenta para impedir a candidatura do Lula". O governador da Bahia ainda pediu que o Judiciário tenha "serenidade" e e que a "justiça" seja feita.

A fala de Rui é por conta do do julgamento que é realizada pelos desembargadores na segunda instância no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre, nesta quarta (acompanhe ao vivo).

O petista aproveitou a ocasião para criticar a decisão do juiz federal Sérgio Moro, que condenou Lula a 9 anos e meio de prisão no caso do tríplex do Guarujá, em São Paulo. Segundo ele, não foi encontrada nenhuma prova contra o ex-presidente e a condenação foi feita com base "no próprio texto do juiz".

