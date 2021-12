Obama é recebido no Rio pelo governador Sérgio Cabral

Rio de Janeiro - Em função do atraso na programação oficial em Brasília, o avião Air Force One que transporta o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e sua família na viagem ao Brasil, chegou à Base Aérea do Galeão, no Rio, às 20h15 deste sábado. Eles foram recebidos pelo governador Sergio Cabral Filho e pelo prefeito Eduardo Paes, acompanhados de suas mulheres, filhos e alguns secretários. Da Base Aérea, Obama foi de helicóptero para o Estádio do Flamengo, na Gávea, de onde a comitiva seguiu de carro para o Hotel Marriot.

Neste domingo (20), o presidente norte-americano, sua mulher, Michelle, e as filhas Malia e Sasha irão de manhã ao Corcovado. Em seguida, visitarão a Cidade de Deus, uma das 17 comunidades carentes onde foram instaladas unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). O consulado norte-americano no Rio não confirmou, mas também não descartou um retorno de Obama ao Clube do Flamengo às 10h30.

No início da tarde, o presidente fará um discurso no Theatro Municipal para uma plateia selecionada, enquanto Michelle, Malia e Sasha cumprirão agenda reservada que, provavelmente, incluirá uma visita ao barracão da Escola de Samba Unidos da Tijuca e ao Jardim Botânico.

Na segunda-feira (21), Obama e a família seguirão para o Chile, dando continuidade à visita à América do Sul.

Revista - Na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, os quase 100 jornalistas credenciados para cobrir a chegada do presidente norte-americano Barack Obama passaram por três tendas de revista. Uma para os equipamentos, que foram vistoriados também por cães farejadores; outra para roupa e detectores de metal, quando todos tiveram de tirar os sapatos; e mais outra para verificar bolsas e mochilas. A revista pessoal foi feita pelo exército brasileiro e a de equipamentos por policiais americanos.

O acesso à base aérea começou às 18h, uma hora depois do que tinha sido anunciado pela embaixada dos EUA no Rio. Oficialmente, a chegada de Obama à capital fluminense estava prevista para 19h30, mas o presidente norte-americano se atrasou e só saiu de Brasília por volta das 19h.

