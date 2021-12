OAB-BA sugere reflexão a desembargador

Um pedido de "reflexão" causa polêmica na ação direta de inconstitucionalidade (Adin) contra o reajuste do IPTU em Salvador. Trata-se de um documento enviado pela Ordem dos Advogados do Brasil - secção Bahia (OAB-BA) sobre a atuação do desembargador Roberto Frank na relatoria do processo, que não tem prazo para ser votado.



De acordo com o procurador seccional da OAB-BA, Gustavo Amorim, não se trata de um pedido de suspeição (afastamento no meio jurídico) do magistrado no processo. No entanto, o presidente estadual do PMDB, Geddel Vieira Lima, criticou a iniciativa da entidade dos advogados, autora da Adin contra o reajuste do IPTU. "O documento da OAB é, sim, uma suspeição", publicou o peemedebista em sua conta no Twitter.



Leviandade ñ é um defeito meu.Documentoda OAB,é sim uma suspeiçãosobre a imparcialidade do magistrado e infantil tentativa de constranger TJ — Geddel Vieira Lima (@geddel_) March 13, 2014

"Temos confiança no desembargador e pedimos apenas que ele faça uma reflexão. É uma questão subjetiva", afirma o procurador da OAB-BA.



A questão não é tratada como uma estratégia para antever eventuais atrasos solicitados pela prefeitura de Salvador ou pela Câmara de Vereadores, rés no processo, conforme aponta Amorim.



A posse de Roberto Frank como desembargador após um mandado de segurança impetrado pela OAB-BA é o centro da discussão. Mais votado em eleição direta dos advogados para uma vaga do quinto constitucional, Frank tinha a posse no Tribunal de Justiça suspensa por liminar do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).



"A presente manifestação não equivale a arguição de suspeição, tão somente pretende seja ponderado se a situação processual relatada representa desconforto procedimental, e, com isso, qualquer mácula para o bom andamento", frisa o documento enviado pelo procurador.



Geddel, aliado da prefeitura de Salvador, questiona o argumento e sugere ser um ataque "à imparcialidade do magistrado", tratando o documento como uma "infantil tentativa de constranger o Tribunal de Justiça". "A OAB está começando a se perder nessa história do IPTU", diz.



"Não entendi a OAB levantar suspeição do desembargador Roberto Frank. Se alguém podia fazer era a prefeitura", criticou o peemedebista, que tenta viabilizar sua candidatura a governador como representante da oposição, sob o amparo do prefeito ACM Neto. Pela prefeitura, ninguém se pronunciou sobre o caso.



PEC dos royalties



Escolhido por sorteio para atuar como relator no pedido de mandado de segurança contra a tramitação da proposta de emenda à Constituição que permite a antecipação dos royalties do petróleo para cobrir déficit da previdência, Roberto Frank negou a solicitação.



Segundo a decisão, o pedido foi indeferido por falta de documentos anexados ao processo à época em que o mandado foi movido pela oposição na Assembleia. Alguns itens do processo foram protocolados quatro dias após a petição inicial.

adblock ativo