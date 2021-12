OAB-BA cobra pressa da Justiça no julgamento do PDDU e Louos

O vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Bahia, Fabrício Oliveira, cobrou rapidez do Tribunal de Justiça no julgamento da constitucionalidade da Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo (Louos) e do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) de Salvador.

“"Há insegurança jurídica no município. Quem vai investir sem saber qual a real destinação do imóvel?"

A opinião do dirigente diverge da do promotor Paulo Modesto, autor da Adin que pede a inconstitucionalidade da Louos e do PDDU,– leis aprovadas em 2012 pela Câmara de Salvador.

Em entrevista publicada nesta segunda-feira, 5, em A TARDE, Modesto afirma que quando normas são suspensas ou declaradas inconstitucionais, as normas anteriores voltam, automaticamente, a ter efeito. O advogado entende, porém, que as indefinições nas legislações específicas inibem as empresas a fazerem novos investimentos. “

"É um assunto de interesse de toda a cidade que não pode ser visto apenas do ponto de vista jurídico"”, opina.

"“Não importa qual será a decisão da Justiça, mas as regras têm que ser definidas com celeridade"”, acrescenta.

A OAB-BA já se manifestou na questão da inconstitucionalidade das leis. E a expectativa de Fabrício Oliveira é que a ordem também seja chamada a opinar sobre a decisão do TJ, de só se posicionar em relação à matéria no julgamento do mérito da Adin.

adblock ativo