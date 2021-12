OAB aprova pedido de análise sobre troca de juiz

O Conselho Federal da Ordem dos advogados do Brasil (OAB) aprovou, no encontro que realiza em Salvador, o pedido de análise do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sobre a legalidade de substituição de juiz da Vara de Execuções Penais. A decisão foi motivada pela recente substituição do juiz Ademar Silva de Vasconcelos, responsável pela execução das penas da AP 470, cumpridas pelos condenados no processo do "mensalão".



Também será analisada, a pedido da OAB, a atitude do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, de "cassar" a palavra do ministro Ricardo Lewandowski, em plenário. Segundo o presidente do Conselho federal da OAB, Marcus Vinícius Furtado Coêlho, a instituição apenas se posiciona em defesa da Constituição.



Defesa sem comentários



"Faremos isso sempre que o presidente se exceder em suas competências e exorbitar do seu poder e ferir a Constituição", assinalou Coêlho, que não entra no mérito da questão. "A OAB não é comentarista de causas, defende casos", observou.



A OAB nacional aprovou apoio às biografias não-autorizadas e propostas a um projeto de lei que dispõe sobre a reforma política e que tem o apoio da CNBB e do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que reúne 44 entidades. As propostas aprovadas dispõem sobre o fim dos investimentos privados, a criminalização do "caixa dois", a fixação de teto máximo, pela justiça eleitoral, dos gastos dos candidatos e de novo modelo de voto, que prioriza a lista de projetos dos candidatos, no 1º turno, além da escolha dos nomes que os representam, indicados pelos partidos, no segundo turno.



O Conselho Federal da OAB reuniu-se na Bahia numa das raras situações em que faz as suas sessões ordinárias fora de Brasília, atendendo a um pleito do presidente da seccional baiana, Luiz Viana Queiroz. "No dia 5 de novembro foi o aniversário de Rui Barbosa e o nosso objetivo é demonstrar que a instituição continua em defesa dos seus ideais", disse.



Crise



O presidente da OAB/BA acredita que a crise do Judiciário baiano não enfraquece o Tribunal de Justiça do Estado. "É preciso diferenciar o tribunal dos desembargadores, inclusive os que foram afastados. O tribunal é uma das instituições mais antigas do país, que sofre com o desgaste, mas nem tanto", diz..



O presidente do Conselho federal defendeu o direito de defesa dos desembargadores afastados, mas ressaltou a necessidade de os agentes públicos responderem pelos seus atos. O CNJ apontou problemas de gestão no Tribunal de Justiça da Bahia e indícios de irregularidade, afastando o presidente Mário Alberto Hirs e a ex-presidente Telma Brito.

adblock ativo