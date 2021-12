"O sonho de Bolsonaro é dar um golpe", diz Joice Hasselman

A deputado federal Joice Hasselman (PSL-PR) voltou a fazer declarações polêmicas sobre o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), durante live uma nesta terça-feira, 23.

De acordo com ex-bolsonarista, o presidente sempre pensou na possibilidade de um golpe. "O sonho de Bolsonaro é dar um golpe. Pergunte aos generais se ele tem ou não um ato institucional pronto", declarou a deputada ao IstoÉ.

Ainda segundo Hasselman, existe uma quadrilha organizada coordenada pelo Clã Bolsonaro, vivendo no Palácio do Planalto, onde está localizado o gabinete do presidente.

"Ele respira a corrupção dos filhos e a própria. Bolsonaro usurpou a agenda da população. Esse povo está fazendo a farra do dinheiro público”, acusa. “Hoje existem todos os indícios para o impeachment”, detalha.

adblock ativo