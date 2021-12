"O número de procuradores é insuficiente", diz chefe da PGE

Durante a comemoração dos 50 anos da Procuradoria Geral do Estado (PGE), em cerimônia na sede do órgão, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), na manhã desta segunda-feira, 4, o procurador-geral do estado, Paulo Moreno Carvalho, afirmou que o número de procuradores é insuficiente.



Segundo ele, o estado conta com 300 procuradores, sendo que 211 na ativa, atuando na representação judicial e extrajudicial, na consultoria e no assessoramento jurídico do estado da Bahia.



No entanto, já há 29 procuradores convocados por concurso público, mas ainda não foram nomeados para exercerem a função, pelo fato de a Bahia ter ultrapassado o limite prudencial para despesas com o funcionalismo. "Há todo o interesse do governador Rui Costa de nomear os novos procuradores. No momento, a dificuldade é a situação do nosso limite prudencial. Acredito que tão logo o estado possa estar dentro do limite eles vão ser nomeados", afirmou Paulo Moreno.



O procurador-geral diz que a nomeação de procuradores é, na verdade, um investimento para o estado e para a população. "Não é gasto, pois traz dinheiro e evita que se gaste de forma equivocada. A gente consegue fazer as coisas, atuar em todas as áreas do estado, mesmo com uma equipe ainda muito diminuta", pontua.



Cinquentenário



Para celebrar o cinquentenário da PGE, diversas ações estão sendo realizadas. O evento de celebração, que teve como tema central 'Advocacia Pública, Democracia e Cidadania no século XXI', foi aberto pelo procurador geral na manhã desta segunda. Uma nova logomarca do órgão foi lançada e os ex-procuradores-gerais Antônio Guerra Lima, Raimundo Dias Viana e Rui Moraes Cruz foram homenageados.



Além disso, o professor da PUC-SP Rodrigo Barioni ministrou uma palestra sobre o novo Código de Processo Civil, a Fazenda Pública e a efetividade da Prestação Jurisdicional.



A PGE foi criada pela Lei Estadual 2.320, de 4 de abril de 1966. Paulo Moreno ressalta que o órgão está presente em todas as decisões importantes do estado. "A procuradoria atuou no metrô, na Arena Fonte Fonte Nova, nas PPP (Parcerias Público Privadas), assim como na disciplina das ações da área social. Enfim, pegando todas as áreas do estado e dando sua contribuição, não para que os projetos saiam como os procuradores querem, muito pelo contrário, mas para que a gente ajude os gestores a formatarem os projetos dentro da própria legalidade", frisou.



Paulo Moreno afirmou, ainda, que o momento de crise econômica e política em nível nacional tem trazido dificuldades para a atuação da PGE. Ele destacou que a PGE tem papel fundamentalmente técnico e, portanto, neutra.



"Tentamos evitar que haja contaminação desse momento, em que todas as pessoas estão com suas posições muito acirradas. A gente evita que se traga isso para dentro da instituição. Percebemos que essas dificuldades interferem no dia a dia, como a na obtenção de financiamentos, no repasses de valores para a Bahia. Isso acaba exigindo mais para nós", afirmou.

