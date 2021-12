“O auxílio emergencial não é para sempre”, diz Bolsonaro

Em cerimônia no Pará, nesta sexta, 9, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) alertou: “O auxílio emergencial não é para sempre. Tenham isso na cabeça. Até porque é caro demais para a União” .

O discurso aconteceu no município de Breves, no Pará, em apresentação do Programa Abrace o Marajó, iniciativa do Planalto que tem como objetivo melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano na região.

O próprio ministro da Economia, Paulo Guedes já havia negado a possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial para 2021, na última quarta-feira, 7.

