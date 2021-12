Nunes Marques vota contra parcialidade de Moro no julgamento de Lula

O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta terça-feira, 23, contra a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. O julgamento acontece na Segunda Turma da Corte após um pedido da defesa do ex-presidente Lula, que alega que Moro foi parcial nas condenações sobre o caso do triplex do Guarujá.

“Não basta que o juiz seja simpatizante de certas ideias”, alegou Nunes Marques. Ele, que é o primeiro ministro do STF indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, também se manifestou abertamente contra o uso jurídico das mensagens obtidas por meio de ataque hacker.

Placar está agora - temporariamente - em 3 votos a 2 contra a suspeição de Moro. Os ministros Carmen Lucia e Edson Fachin, votaram contra a suspeição de Moro quando o julgamento foi iniciado, em dezembro de 2018. Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski votaram pela suspeição do ex-juiz da Lava Jato no dia 9 de março, quando o caso foi retomado.

A situação de Moro ainda não está resolvida, já que Cármen Lúcia declarou na última sessão do julgamento que votaria novamente - se ela mudar de lado, Moro é declarado parcial e todas as condenações do ex-juiz contra Lula serão anuladas. A decisão final será do plenário do Supremo, em julgamento que deve ocorrer dentro de duas semanas.

