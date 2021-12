Novos secretários da Serin, Sedes e Limpurb tomam posse

Os novos gestores das secretaria municipais de Relações Institucionais (Serin) e de Desenvolvimento, Trabalho e Emprego (Sedes) e da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) foram empossados na manhã desta segunda-feira, 11. O deputado federal Irmão Lázaro (PSC) e o administrador Bernardo Araújo assumiram a Serin e a Sedes, respectivamente, enquanto o ex-diretor da Secretaria Municipal de Gestão (Semge) Kaio Moraes tomou posse da presidência da Limpurb.



O prefeito ACM Neto afirmou que a escolha dos três novos dirigentes seguiu caráter essencialmente técnico. "Desde o começo, procuramos montar nossa equipe de trabalho com os melhores, com os mais capacitados. Essa foi a lógica da escolha desde a primeira equipe. Temos orgulho em conseguir revelar e projetar quadros para a vida pública, pessoas que têm total competência para assumir funções maiores, como um ministério", disse o prefeito.



Hoje apresentamos os novos secretários da nossa gestão: Bernardo Araújo, Irmão Lázaro e Kaio Morais. pic.twitter.com/d9iAv4NWwh — ACM Neto (@acmneto_) 11 de abril de 2016

O agora secretário Irmão Lázaro, além do diálogo com vereadores e deputados, também assumirá alguns projetos sociais desenvolvidos pela Semps (Promoção Social), Fundação Cidade-Mãe e ONG Parque Social. "A nossa marca será a interlocução com os parceiros, entidades e principalmente com o social. Haverá uma abertura para a realização do trabalho de ressocialização de pessoas", afirmou Irmão Lázaro.



Bernardo Araújo, por sua vez, vem da iniciativa privada para assumir o primeiro cargo público. Tem experiência com trabalhos de gerência e diretoria em empresas de comunicação. Ele afirmou que sua gestão irá trabalhar fortemente com os conceitos de economia criativa e circular, que têm a premissa do desenvolvimento sustentável e da criatividade.



"Esse é um momento delicado que existe no país, com uma crise institucional e econômica muito grande e com um índice de desemprego que aumenta cada vez mais. No entanto, nesse período de crise você tem que buscar criatividade. Temos que pensar estrategicamente de que forma podemos atrair investimentos para Salvador gerando emprego e renda para a população", disse ele.



Kaio Moraes já atuava na gestão de ACM Neto como diretor de Logística e Patrimônio da Secretaria Municipal de Gestão. Ele comentou os questionamentos feitos pela posição na Câmara Municipal sobre sua competência para assumir a presidência da Limpurb. "Vivi três anos a parte administrativa da Secretaria de Gestão Municipal, e agora volto ao que eu realmente gosto: a rua. São atitudes preconceituosas (as críticas). Agora, me dê uma oportunidade que você vai ver", afirmou.

adblock ativo