Novo secretário de Educação de Salvador toma posse

Após a saída de João Carlos Bacelar, o novo secretário municipal da Educação, o professor, engenheiro e economista Jorge Khoury Hedaye, tomou posse na manhã desta quarta-feira, 31. Bacelar transmitiu o cargo para Khoury numa solenidade na sede da pasta, localizada no Engenho Velho de Brotas.

Durante discurso, Hedaye afirmou que vai dar continuidade ao trabalho que já vem sendo realizado. "Vamos fortalecer o ensino integral, a alfabetização de alunos até os seis anos de idade e requalificar a estrutura da rede".

O novo secretário, que é ex-prefeito da cidade de Juazeiro, também disse que vai buscar melhorias sobretudo na remuneração dos professores. Jorge Khoury Hedaye já autou como professor da Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco (Juazeiro), deputado federal (1991/2011), secretário de estado nas pastas de Indústria, Comércio e Mineração e de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Foi também presidente da Companhia de Transporte de Salvador (CTS) até esta ser transferida para o governo do estado. Atualmente, é consultor na área de sustentabilidade.

Bacelar, que irá retomar o mandato como deputado estadual, afirmou que deixa a pasta "com a sensação do dever cumprido", concluindo um ciclo para "retomar a caminhada parlamentar". O prefeito de Salvador, ACM Neto, também estava presente.

O ex-secretário elogiou a escolha de Jorge Khoury como sucessor e afirmou que estará sempre ao lado da atual gestão, sobretudo para colaborar com os projetos na área da educação.

Bacelar também aproveitou a oportunidade para falar sobre sua passagem pela pasta. "Evoluímos bastante em vários pontos. Hoje, os salários dos professores em Salvador estão entre os melhores do Brasil", disse Bacelar.

Em nota enviada à imprensa, a Prefeitura de Salvador informou que João Carlos Bacelar deixou o cargo a pedido para retomar o mandato na Assembléia Legislativa e se dedicar ao debate de temas de interesse estadual e nacional.



O prefeito ACM Neto acatou o pedido de afastamento de Bacelar e destacou a contribuição do secretário no período em que comandou a educação municipal. "É um parceiro e amigo, que trabalhou com afinco e competência no exercício do cargo. Nos deixa para enfrentar os desafios do Parlamento e certamente com o sucesso que sempre obteve nos cargos que exerceu".

