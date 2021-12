Novo secretário de Desenvolvimento Econômico é empossado

Tomou posse na manhã desta sexta-feira, 22, o novo secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia, Jorge Hereda. A cerimônia começou aconteceu no auditório da Procuradoria Geral do Estado, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Formado em Arquitetura pela Univesidade Federal da Bahia (Ufba), Hereda assume o cargo que era ocupado pelo engenheiro químico Paulo Guimarães, que substituiu interinamente o engenheiro James Correia desde a sua saída, no final de abril.

"A gente não pode subestimar a situação econômica, mas também não podemos cair na armadilha de achar que não tem mais jeito. Estamos passando por um período de ajuste. É necessário enfrentar a situação. Vamos em busca de trazer melhorias para o nosso estado ", afirmou ele durante a solenidade de posse.

O novo secretário também é mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo (USP), e foi presidente da Caixa Econômica Federal entre março de 2011 e fevereiro de 2015, após ter ocupado a vice-presidência durante seis anos.

Também foi secretário de Habitação do Ministério das Cidades e acumulou experiências atuando em diversas secretarias no estado de São Paulo.

