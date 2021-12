Novo secretário amplia cortes de despesas em mais R$ 65 mi

Um corte total de despesas de R$ 315 milhões - R$ 65 milhões a mais dos R$ 250 milhões anunciados pelo governo do Estado - foi anunciado nesta quinta-feira, 15, pelo novo secretário da Fazenda, Manoel Vitório. O aumento do corte decorrerá da redução de 10% dos cargos de confiança. O governo aposta ainda no aumento da arrecadação por meio de ações como a criação de um programa de Refis ainda este ano.

As medidas objetivam recompor as finanças estaduais que enfrentam problemas, como reconheceu esta semana o ex-secretário da Fazenda Luiz Alberto Petitinga. Ele atribuiu as dificuldades à crise econômica. Desde 2007, o número de pessoas nomeadas para ocupar cargos de comissão no governo aumentou em 1.453, que representa variação de 17,9%.

Vitório prevê que a redução dos cargos ocorra em 90 dias, após análise das secretarias de Administração (Saeb) e do Trabalho e Emprego (Setre), além da Procuradoria Geral do Estado (PGE). A análise vai indicar setores onde podem ser feitos cortes, e o resultado será submetido ao Conselho de Políticas de Pessoal.

Perfil politico - O novo titular da Sefaz disse que não tem vinculação partidária, mas salientou que o gestor público adquire com o tempo um traquejo para lidar com os vários setores que negociam com o Estado. Apesar disso, não confirmou que um dos motivos da sua escolha para secretário da Fazenda foi o fato de ele ter um perfil de negociador mais político.

Sobre os dois últimos decretos de contingenciamento editados pelo governo, Vitório, que integrava a Junta Orçamentária do Estado, explicou que os cortes e as medidas em relação à arrecadação vinham sendo discutidas.

Ele informou ainda que vai se reunir com a equipe da Sefaz e traçar novas metas para dar continuidade a alguns trabalhos e agregar novas estratégias e ações.

As informações foram prestadas, nesta quinta, por Vitório, pouco depois da solenidade de transmissão do cargo - que era ocupado pelo economista Luiz Alberto Petitinga -, na sala contígua ao gabinete do titular do Sefaz, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

A mudança no comando do órgão foi oficializada por decretos do governador Jaques Wagner, publicados no Diário Oficial da quarta, 14.

Manoel Vitório esteve à frente da Secretaria de Administração do Estado nos últimos seis anos e oito meses. O cargo agora é ocupado interinamente pelo chefe de gabinete da Saeb, Edelvino Góes Filho.

Balanço - Emocionado, o ex-secretário Luiz Petitinga, que ficou 16 meses à frente da Sefaz, destacou a elevação da arrecadação de ICMS desde 2011, quando cresceu 4,3% até o primeiro semestre de 2013, quanto foi registrada elevação de 4,49%. Ele declarou que a Bahia é um dos oito estados brasileiros onde foi registrado crescimento do ICMS.

Estes bons resultados, porém, foram prejudicados pela crise econômica mundial que teve inicio em 2009 e em outros fatores como a desoneração da tarifa de energia elétrica e a seca, salientou.

Desafio - Manoel Vitório fez elogios ao antecessor, a quem não se furtará de pedir conselhos, declarou ele. Sobre sua gestão, o secretário afirmou que nos próximos 17 meses a ordem é gastar apenas o que for arrecadado. Segundo ele, isso se dará com melhoria na qualidade dos gastos e do perfil da dívida pública.

Mantendo a tradição da Sefaz de atuar por metas, ele definiu algumas destas. "Além do ICMS e dos demais tributos, vamos trabalhar para recuperar recursos da compensação previdenciária com o INSS, saldos de FGTS, de FCVS, enfim, nós vamos buscar cada ativo do Estado onde ele estiver", destacou Vitório.

Confirmando o anúncio de um Refis, propôs entre outras medidas agilizar o contencioso tributário e melhorar a recuperação do crédito reclamado nas esferas administrativa ou judicial. O secretário não definiu como vai ser estruturado este programa, solicitado há algum tempo por vários setores empresariais.

