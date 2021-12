Novo presidente do PT vai atrás dos aliados

Virtualmente eleito presidente do PT na Bahia, o sindicalista Everaldo Anunciação, que teve o apoio das principais correntes do partido e do governador Jaques Wagner, pretende organizar uma festa para a posse dele e dos diretórios municipais no dia 30 de novembro.

Na mesma data, pretende anunciar o nome do candidato petista à sucessão estadual. No início da noite de segunda-feira, 11, na primeira parcial divulgada pelo PT, Everaldo contava com 72,59% em 30% dos votos apurados, dentro do que se previa no partido. O resultado final está previsto para sair hoje.



"Faremos um grande ato com os novos presidentes e as lideranças do partido no estado e a partir daí iremos discutir até 15 de dezembro a composição da chapa majoritária", disse, considerando não enfrentar dificuldades nas negociações.

"Se você pegar a questão estadual, a gente tem o know-how de fazer alianças amplas. A nossa chapa é uma prova disso. Já tem experiência interna no PT e na construção do governo de Wagner passado. Há uma cumplicidade política com a base aliada que facilita entendimento".



Solla



Everaldo compartilha da opinião do atual presidente do PT-BA, Jonas Paulo, sobre a "intempestividade" da entrada do secretário Jorge Solla na disputa pela indicação do nome para a ser o candidato ao governo do estado. "Em nenhum momento na direção estadual isso foi colocado, por nenhuma força política, por nenhuma liderança, nem o próprio Solla nunca manifestou isso", afirmou. "A verdade é que já estamos com um time bom em campo. Nosso problema não é falta de nomes", disse.

O futuro presidente do PT não tem previsão de discutir a postulação de Solla, e foi enfático em relação ao assunto. "A manifestação que foi aprovada no diretório estadual é trabalhar em função de um consenso entre os quatro nomes já postos. Na pauta do PT não tem essa discussão de uma outra pré-candidatura", disse.



Uma das tarefas de Everaldo será diminuir as tensões das correntes cujos nomes forem preteridos no processo de escolha do candidato. Segundo ele, a tradição do PT não é de "racha" após um processo do tipo. "O que vai facilitar essa escolha em particular? É que não houve um processo de disputa, o candidato vai surgir num processo de construção, não vai ter o acirramento através do voto se fosse uma escolha por PED. Qualquer processo de disputa por voto acaba deixando seus arranhões e cicatrizes, por isso o entendimento dos quatro pré-candidatos foi de fazer um consenso".



"Pacificação"



Em relação à sua gestão no partido, Everaldo disse que vai dar continuidade à gestão de Jonas Paulo, que, segundo ele, "trouxe estabilidade interna" ao PT. "Antes as disputas eram acirradas. Ele conseguiu pacificar a relação interna, e isso terminou contribuindo muito para o crescimento do partido do ponto de vista eleitoral. O PT tem 93 prefeituras, dez deputados federais, 14 deputados estaduais, 500 vereadores então completamos essa etapa".

A partir de agora, Everaldo acha que o PT baiano precisa se reestruturar. "Temos que fazer alguns ajustes sem perder os princípios de partido de massa, de luta, mas também de mudanças. Uma tarefa é a gente melhorar nossa relação com a base, ou seja, da direção com os diretórios e também com sua base de filiados. Precisamos criar uma forma de comunicação, de organização da máquina partidária ajustada à nova realidade".

Ele admite que o PT tem um olhar muito "verticalizado das coisas". Citou que 33% da sociedade baiana tem o PT como referência em termos de partido. "Isso, em termos de eleitorado, dá cerca de cinco milhões de pessoas. O PT tem apenas 92 mil filiados. Temos que ampliar esse exército", afirmou.

Essa "ampliação" será buscada em segmentos não tradicionais ao partido. "Há uma série de pessoas que militam de uma forma não tradicional vista pela esquerda. Por exemplo, uma pessoa que trabalha como voluntário na Pastoral da Criança na diminuição da mortalidade infantil. É uma pessoa tão importante socialmente como um sindicalista como eu. Ou alguém que organiza atividades culturais coletivas em bairros. Enfim, são pessoas que já dão sinalizações de identidade com o nosso projeto e a gente tem que fazer um esforço para trazê-los".

adblock ativo