Novo posto de biometria é aberto na estação do metrô do Detran

Um novo posto de atendimento de biometria foi aberto nesta quinta-feira, 12, na estação do metrô do Detran. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. São oferecidas 300 senhas diariamente, sem necessidade de agendamento.

Os eleitores que tiveram o título cancelado têm até 9 de maio para regularizar a situação. O procedimento pode ser feito nessa nova unidade, na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), nas estações do metrô de Pirajá e Bonocô, na estação ferroviária da Calçada, além de postos do SAC.

Quem não cadastrar a biometria não poderá votar nas eleições deste ano.

