Novo corregedor-geral do MP será eleito no dia 23

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) elegerá um novo corregedor-geral no próximo dia 23, entre as 13h e 15h, na sede do MP no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Participarão da votação os 57 integrantes do Colégio de Procuradores de Justiça e a procuradora-geral de Justiça, que presidirá a sessão. Os candidatos podem se inscrever entre os dias 4 e 13 de março.

Segundo o MP, o candidato mais votado será eleito, desde que presentes a maioria dos integrantes do colégio e caso haja apenas um candidato, este será eleito automaticamente.

Já em caso de empate, será eleito o mais antigo no cargo de procurador, na carreira, no serviço público ou mais idoso, sucessivamente.

adblock ativo