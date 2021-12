"Novela" da Arena Fonte Nova tem novo capítulo

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) não conseguiu, mais uma vez, na sessão desta quinta-feira, 31, da corte, encenar o último capítulo da novela do julgamento do contrato de parceria público-privada da Arena Fonte Nova.

A matéria começou a ser analisada em 2010, quando os indícios de irregularidades na construção do estádio para a Copa do Mundo de 2014 chamaram a atenção. Uma série de adiamentos motivados por auditorias, pedidos de vista e de suspeição do conselheiro-relator Pedro Lino foi empurrando o caso que se arrasta por seis anos.

Após a conselheira Carolina Costa "devolver a vista" votando pela suspensão do contrato para que ele fosse recalculado com um valor menor de pagamento pelo governo baiano, o procurador Rogério Leal, representante da Procuradoria Geral do Estado (PGE), pediu uma "revista" provocando mais um adiamento do julgamento.

Até o momento já são dois votos, de Lino e Carolina, pela suspensão do contrato e a redução no valor de R$ 99 milhões que o estado paga anualmente à FNP - Fonte Nova Participações (consórcio formado pelas construtoras OAS e Odebrecht pela construção e gerenciamento da arena).

Faltam votar os conselheiros Antônio Honorato, Gildásio Penedo e Marcos Presídio. O conselheiro João Bonfim considerou-se impedido de julgar o caso por ter parentesco com um dos gestores envolvidos.

Redução

A conselheira Carolina Ferreira apresentou um voto fundamentado, com 69 páginas, que ampliou a análise feita pelo relator Lino. Reforçou os indícios de inúmeras irregularidades, principalmente um sobrepreço de R$ 460 milhões no contrato de construção da Arena Fonte Nova e a sonegação de dados importantes para a análise de custos da obra, como os projetos e planilhas.

Sustentou ainda que a FNP teve, supostamente, "risco zero" com a obra por o governo ter captado do BNDES R$ 360 milhões e repassado ao consórcio para a construção. Por essa razão, propôs reduzir em 30% o valor do repasse anual e que o governo seja ressarcido de eventual prejuízo.

