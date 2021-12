Nove cidades elegem novos prefeitos neste domingo

Neste domingo, mais de 410 mil eleitores de nove cidades brasileiras - Eugênio de Castro (RS), Novo Hamburgo (RS), Sidrolândia (MS), Camamu (BA), Balneário Rincão (SC), Campo Erê (SC), Criciúma (SC), Tangará (SC) e Bonito (MS) - escolhem seus novos prefeitos. As eleições de outubro foram adiadas nesses municípios porque, em julgamento posterior ao pleito, os candidatos com mais de 50% dos votos válidos tiveram os registros de candidaturas rejeitados pela Justiça Eleitoral, segundo noticiou a Agência Brasil. Atualmente, são os presidentes das Câmaras de Vereadores que comandam as gestões locais. O prazo para a votação termina às 14h, horário local.

No dia 7 de abril, mais 14 cidades vão eleger seus prefeitos, pelos mesmos motivos. Os municípios serão Pedra Branca do Amapari (AP), São João do Paraíso (MG), Biquinhas (MG), Diamantina (MG), Cachoeira Dourada (MG), Joaquim Távora (PR), Serra do Mel (RN), Muquém do São Francisco (BA), Caiçara do Rio do Vento (RN), Coronel Macedo (SP), Eldorado (SP), Fernão (SP), Tucunduva (RS) e Sobradinho (RS).

adblock ativo