Nova presidente do TJ-BA toma posse em evento com Rui e Neto

A desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago toma posse, na manhã desta segunda-feira, 1º, na presidência do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). Ela assume o biênio 2016/2018, em sucessão ao ex-presidente Eserval Rocha. O governador Rui Costa, o prefeito de Salvador ACM Neto, o presidente da Assembleia Legislativa Marcelo Nilo e o presidente da Câmara Paulo Câmara, entre outros políticos e juristas estão no Fórum Ruy Barbosa para acompanhar o rito.

"Vamos buscar o estreitamento de relações com os poderes Executivo e Legislativo, com a OAB, Amab, MP, sindicatos de servidores e CNJ", disse Maria do Socorro.

No discurso de posse, ela falou bastante da família e da vida em Coaraci (a 439 km de Salvador), onde nasceu. Enfatizou a participação dos pais em sua vida e da boa relação com os irmãos, que têm participação grande na vida dela. Agradeceu a Mário Hirs - que já foi presidente do TJ-BA - a quem ela chamou de amigo, irmão e personal style. Classificou o momento atual do TJ como delicado e difícil e admitiu ser um momento de preocupação, muito em função da situação financeira complicada. Disse que mantém e espera manter relação cordial e amistosa com Eserval Rocha, e que espera apoio dele. "Não existe divergência pessoal".

A transmissão do cargo começou pouco depois das 9h, com a chegada do desembargador Eserval Rocha, que encerra sua gestão de dois anos na Corte. A solenidade começou com a chegada dele, revistando a tropa da PM e, em seguida, entrando pela porta principal do fórum.

Rui Costa se reuniu com os desembargadores em uma sala reservada, onde permaneceram até 10h15, quando voltaram para dar continuidade ao rito.

ACM Neto falou que a prefeitura quer manter a relação estreita com o poder judiciário. "Já conversei com a desembargadora e temos um grande desafio: buscar os maiores devedores (da prefeitura). Em um ano de crise econômica, é fundamental a gente de fato apertar quem está devendo e buscar a cobrança dessas dívidas. Esse é sem dúvidas uma hipótese de trabalho conjunto com o judiciário", disse o prefeito.

