Nova Mesa Diretora do TCM é empossada

Nesta segunda-feira, 11, tomou posse a nova Mesa Diretora do Tribunal de Contas dos Municípios para o biênio 2013-2015. O presidente reeleito, Conselheiro Paulo Maracajá, os Conselheiros Francisco de Souza Andrade Netto e José Alfredo Rocha Dias, eleitos Vice-Presidente e Corregedor, respectivamente, estiveram na Sala das Sessões do Tribunal Pleno, no Centro Administrativo da Bahia, para assumirem seus cargos.

Diversas autoridades estiveram presentes na solenidade, entre elas o governador Jaques Wagner e o vice, Otto Alencar, os ex-governadores Roberto Santos e Paulo Souto, os prefeitos da capital, ACM Neto, de Ilhéus, Jabes Ribeiro, o ex-presidente da União dos Municípios da Bahia, Luiz Carlos Caetano e a atual, Maria Quitéria Mendes de Jesus, os deputados federais Antônio Imbassahy, Antônio Brito e Nelson Pelegrino, o presidente do TCE, Zílton Costa, o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Nilo, vários outros deputados estaduais e representantes de Prefeituras e Câmaras de Vereadores, dirigentes de empresas de comunicação social, os ex-presidentes do Bahia, Francisco Pernet e Petrônio barradas, o atual Marcelo Guimarães Filho e o presidente do Conselho Deliberativo, Ruy Aciolly.

Em seu discurso de posse, Maracajá falou sobre seu trabalho na administração anterior. "Esta Corte nunca teve o prazer de rejeitar contas, de punir gestores ou de se confrontar com nossos administradores públicos, pois temos a convicção de que sempre atuamos sob os princípios da ética e da coerência", declarou.

Segundo informações da assessoria do TCM, Maracajá ainda pediu permissão para beijar e abraçar sua filha de seis anos e a esposa do presidente do TCM, Cristina Maracajá, foi homenageada por duas servidoras da instituição.

Maracajá foi reeleito presidente do TCM nas eleições realizadas no dia 19 de fevereiro. Ele ocupa o cargo desde 2011. O presidente reeleito já acumula 19 anos como conselheiro da Corte de Contas e, em 1998, assumiu a Presidência da 2ª Câmara. Entre 2005 e 2009, Maracajá foi o vice-presidente do TCM.

adblock ativo