Nova logo do governo federal já é alvo de memes

A nova logo do governo federal, agora presidido por Michel Temer, após o afastamento de Dilma Roussef na manhã desta quinta-feira, 12, foi divulgado e já é alvos de memes nas redes sociais.

A repórter do canal de TV fechada GloboNews, Andreia Sadi, publicou em seu Twitter a nova logo, mas ainda não a confirmação oficial.

Veja alguns memes:

I CAME IN LIKE A TEMER BALL pic.twitter.com/tVT6iQLOfz