Nova lei gera discussão e expectativa entre artistas

O Vale-Cultura nem começou e já é motivo de discussão na classe artística. A dúvida é como a lei vai beneficiar a cultura e como pode atrapalhar. De acordo com o produtor Fred Soares (responsável por trazer grandes espetáculos do País para Salvador), não se pode ainda fazer avaliação, mas ele acredita que, de positivo, a lei pode ajudar na formação de plateia e na conscientização do não uso da carteira falsificada de meia-entrada.

"Não temos ainda a informação de como vamos receber a verba, por outro lado o incentivo a um público novo, de uma crescente classe média, é positivo", analisa Fred. Para ele, um problema pode ser a concorrência com as leis de incentivo atuais (como a Lei Rouanet), pois empresas podem deixar de usá-las e direcionar o investimento para a nova lei. "Nesse caso, acham que ganharia o público, mas é certeza que perderiam as produções culturais. O ideal é o governo encontrar uma isenção que não concorra com a outra", adianta.

Já a preocupação do músico e produtor cultural baiano Vince de Mira (projeto Zona Mundi) é que o incentivo acabe indo para quem já tem espaço nas mídias, como os grandes shows e cinema.

"O vale pode ajudar na ampliação do consumo de cultura, mas tem que haver também mecanismos de popularização das diversas linguagens culturais, para que os recursos não sejam só usados nas culturas de massa", avalia.

