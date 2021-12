Nova fase da Lava Jato mira negócios da Petrobras em Sergipe

Na última quarta-feira, 23, a operação Lava Jato voltou às ruas. Foi a 75ª fase dessa rumorosa investigação que já dura mais de meia década e agora parece chamar menos atenção. O fato é que novamente a apuração iniciada em Curitiba mostrou que parece não ter fim o caso de amor entre a Petrobras e empresas e pessoas suspeitas de atos de corrupção.

O caso é complexo e envolve a empresa de capital norueguês Golar Power Participações, uma potência no transporte e venda de gás natural liquefeito de petróleo, o GNL. A Golar é a principal acionista da Usina Térmica Porto de Sergipe e fornece gás natural importado para Celse (Centrais Elétricas de Sergipe S/A), dona da térmica.

Pois na última quarta, a Golar e a Celse foram alvos de mandados de busca e apreensão nos seus respectivos escritórios (leia a decisão).

Quando se desce mais uma camada no que foi investigado descobre-se que o presidente da Golar, Eduardo Antonello, também foi alvo de buscas e apreensão. Na mesma decisão, foram vasculhadas empresas pessoais de Antonello, entre outras a Mactub Administração de Bens.

Os mandados foram expedidos pela 13ª Vara Federal de Curitiba.

E o que tudo isso tem a ver com a Petrobras? Em 24 de setembro, na quinta-feira passada, o dia seguinte à operação Lava Jato ir às ruas, o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou sem restrições que a BR Distribuidora compre até 50% do capital social da Golar Power. O aval foi publicado no Diário Oficial da União (confira na íntegra).

“A operação se dará no contexto da parceria que a BR, a Golar Distribuidora e a Golar Power pretendem implementar para o desenvolvimento do negócio de distribuição de GNL (gás natural liquefeito) para clientes de pequena escala”, explica o Cade em seu parecer.

Em suma: a Petrobras (por meio da BR Distribuidora, onde ainda é a mais importante acionista, com 37,5% do capital), decidiu fazer negócios com uma empresa que está sob as lentes da Lava Jato. Pior, não só a Golar está encrencada, como também o seu presidente.

A Polícia Federal, ao fazer buscas na Golar, cumpriu uma decisão da juíza Gabriela Hardt, da Lava Jato em Curitiba. O objetivo foi apurar possíveis ilícitos cometidos por Antonello e outros na contratação de navios lançadores de linha para a Petrobras com a empresa Sapura, do grupo Seadrill, conglomerado representado por Antonello à época.

O navio lançador de linha é a embarcação que vai instalando no solo do oceano os tubos que servem para escoar a produção dos poços do pré-sal. São tubos de bitola muito grande, resistentes à pressão da água, porém flexíveis e que vão sendo “desenrolados” e instalados por meio dos “navios lançadores de linha”.

A 75ª fase da Lava Jato, pelo que se tornou público, descobriu que Antonello, além de possivelmente corromper funcionários da Petrobras, teria recebido alguma parte dos pagamentos nos contratos assinados e depositou para si próprio em outros países. Eis o que diz a decisão da juíza Gabriela Hardt:

“Há notícia do envolvimento de EDUARDO NAVARRO ANTONELLO em corrupção e lavagem de dinheiro para fornecimento de informações privilegiadas obtidas do setor técnico da Petrobras para a empresa Sapura Kencana, que venceu a licitação para a contratação de três navios lançadores de linha (PLSV), e contratação da estaleira IHC para a construção dos navios para a Sapura.

“A Sapura teria pago o equivalente a 1,5% do valor do contrato junto à Petrobras. O valor foi combinado com Antonello, que acabou recebendo também uma parte do valor combinado.

“O MPF afirma ainda que a Urca Offshore Management LTD teria recebido, em conta no Bank Cayman Branch (conta no 6725631207) cerca de US$ 4,3 milhões, e em seguida repassado cerca de US$ 3,1 milhões para a empresa Constellation Holdings Group Corporation, em conta bancária mantida na BSI Overseas (Bahamas) Ltd (conta no 61174381) que seria offshore de Eduardo Antonello, entre agosto de 2012 e julho de 2014.

“Os pagamentos indevidos a ANTONELLO teriam sido realizados na conta da CONSTELLATION, conta não declarada às autoridades brasileiras, bem como na conta da CASALINA TITTE & ESCROW INC, da qual era beneficiária a BLACK RIVER ASSETS LLC. Da quebra do sigilo telemático de EDUARDO ANTONELLO constata-se que este está de fato vinculado à BLACK RIVER: ‘Black River is a company which is wholly owned by Eduardo. Eduardo is furthermore associated with Black River by way of an employment or similar arrangement pursuant to which Black River is in a position to second him to work for other entities and/or to provide consultancy services’.

“Além dos fatos ilícitos relacionados à contratação da SAPURA pela Petrobras (...) narra o MPF a possível ocorrência de ilícitos envolvendo outros contratos firmados pela SEADRILL, então presidida por EDUARDO ANTONELLO, relativos ao afretamento de sondas”.

Em resumo, os valores citados (US$ 7,4 milhões) ao câmbio do final de setembro de 2020 equivalem a cerca de R$ 41,7 milhões. Desse total, US$ 3,1 milhões (ou R$ 17,4 milhões) foram para a conta da empresa Constellation Holdings Group Corporation, empresa de Antonello, segundo o que relata a decisão judicial usada pela Lava Jato para fazer a busca e apreensão.

O mais interessante: o empresário teria subtraído esse valor da empresa que ele próprio presidia à época e que mantinha a relação comercial com a Petrobras.

Quando se observam esses fatos, fica difícil de entender a razão pela qual a maior estatal brasileira acabou de decidir fazer uma parceria com a Golar, empresa comandada por Antonello – o mesmo que aparentemente esteve envolvido em várias operações ilegais com a Petrobras no passado.

PERGUNTAS A RESPONDER

Esse caso de amor da Petrobras com pessoas e empresas que tem reputação ruim é muito difícil de ser entendido.

O atual presidente da República, Jair Bolsonaro, ganhou o Palácio do Planalto em 2018 com um discurso moralizador. O ministro da Economia, Paulo Guedes, teve liberdade total para escolher o presidente da Petrobras e indicou seu amigo Roberto Castello Branco – que faria supostamente uma limpa na estatal.

O negócio entre a BR Distribuidora e a Golar e Antonello parecem não se encaixar na narrativa apresentada pelo governo Bolsonaro.

Há algumas perguntas no ar, que ficam para a direção da Petrobras responder. Por exemplo:

1) Compliance ineficaz – como é possível que o setor de compliance da Petrobras não tenha ligado pelo menos uma luz amarela quando a BR Distribuidora decidiu fazer parceria com a Golar e com Eduardo Antonello?

Obviamente, o corpo de advogados da Petrobras sabia muito bem que havia citações cavernosas contra a Golar e Antonello. Como ré da Lava Jato a estatal tem acesso total a todos os processos.

Por que foi-se adiante então com esse contrato entre Golar e BR Distribuidora?

E agora, o que será feito depois de a Lava Jato ter colocado Golar e Antonello sob suspeita?

2) Relações da Golar – o que exatamente vincula a companhia proprietária da térmica de Sergipe (a Golar) a um caso de corrupção na Petrobras ocorrido no ano de 2013? A Petrobras tem as informações. Os acionistas da estatal serão informados?

3) Atitude do governo de Sergipe– a administração estadual sergipana e o deputado federal Laércio Oliveira (filiado ao Progressistas de Sergipe, acabaram se envolvendo com uma empresa (Golar) e seu presidente Antonello, investigados no Brasil e também pelo Poder Judiciário da Holanda desde 2016. Como o governo de Sergipe reagirá agora? Vai manter a parceria? Colocará à disposição do público todos os detalhes dos negócios mantidos com a Golar e Antonello?

4) A Lei do Gás e Sergipe – o deputado Laércio Oliveira foi relator da Lei do Gás, projeto recentemente aprovado pela Câmara e agora em tramitação no Senado. Por que Laércio quis direcionar o texto do projeto da Lei do Gás para privilegiar a utilização de gás importado para térmicas em vez de propor uma política que ajudasse a induzir o uso do gás natural brasileiro, do pré-sal?

Hoje, como se sabe, a maior beneficiária em Sergipe da Lei do Gás é a Golar: a norueguesa terá farto mercado para vender GNL importado para o Estado e outras regiões nordestinas.

5) Política de Sergipe para o gás – Sergipe tem uma das maiores reservas do pré-sal brasileiro. Não obstante, não há nenhuma política local para explorar o gás natural e trazê-lo até o continente.

O governo do Estado de Sergipe, por meio de seu secretário de Desenvolvimento Econômico, José Augusto Carvalho, decidiu permitir a alteração da legislação da distribuição de gás estadual, prejudicando a empresa local Sergás. Por que o governo sergipano fez isso, se com essa decisão desvalorizou o patrimônio da Sergás e acabou beneficiando a Golar?

Essas respostas virão após a análise do material apreendido pela 75ª fase da operação Lava Jato. É improvável que o governo de Sergipe, ou parte da administração sergipana, não estivesse a par dessas possíveis irregularidades.

Também chama a atenção na 75ª fase da Lava Jato o deputado federal Laércio Oliveira não ter sido um dos alvos da investigação. Possivelmente, como a Lava Jato tem estado em atrito com a Procuradoria Geral da República, os procuradores envolvidos nessa apuração podem ter preferido não envolver algum congressista, pois o foro privilegiado acabaria atrasando todo o processo.

Por fim, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal deveriam apurar se o presidente da Golar, Eduardo Antonello, utiliza intermediários em seus negócios. Por exemplo, seria útil investigar se a empresa Genpower Energy Participações Ltda., com sede na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, tem alguma ligação com as atividades de Antonello. Administrada pelos sócios Marcos e Fábio Grecco, personagens importantes que podem esclarecer o que está se passando, a Genpower foi a vencedora original da licitação para construção da térmica de Sergipe, tendo vendido sua participação para a Golar, em um aparente jogo combinado.

GENPOWER ENERGY E A LAVA JATO

Segundo matéria de O Globo de 08/03/2015, “documentos apreendidos pela Polícia Federal e anexados nas investigações em fevereiro revelam uma série de empréstimos entre a CSA Project Finance Ltda, empresa de fachada do doleiro, com Nelson Luiz Belloti sócio da Ellobras Infra-Estrutura e Participações. As transações somam R$ 929 mil e ocorreram durante o período de licitação da Usina, entre 2007 e 2008”.

Ainda segundo a matéria de 2015, “o doleiro ainda teria intermediado a venda da participação das duas empresas no consórcio formado pela BR Distribuidora, MPE Montagens e Projetos Especiais, Genrent Participação Ltda, Genpower e Ellobras. Um negócio de R$ 35 milhões. Os investigadores afirmam que a Ellobras e a Genpower são controladas pela CSA, empresa de que já foi comandada pelo ex-deputado José Janene, morto em 2010, e estava sob o domínio de Youssef. As duas tinham 40% das cotas do consórcio. As outras três tinham 20% cada, incluindo a BR”.

A DEFESA

A reportagem do site Poder360 procurou todos os citados nesta reportagem.

A Golar afirmou que as investigações “envolvem condutas anteriores sem qualquer ligação com seu trabalho na Hygo”. No entanto, “abriu inspeção interna para tentar confirmar que não houve quaisquer desvios de sua cultura de compliance em relação ao serviço de Antonello”. Eis a nota completa (em inglês).

Em nota (leia na íntegra), a defesa de Eduardo Antonello afirma que “as notícias que vêm sendo veiculadas são exclusivamente baseadas em alegações de delatores, não traduzindo a realidade dos fatos”. Afirma ainda que “todos os contratos noticiados, além de terem sido celebrados por diretoria que não está envolvida na Operação Lava-Jato, foram submetidos aos mais rigorosos procedimentos de fiscalização e compliance da Petrobras e mantidos integralmente em vigor”.

FUTURO DOS NEGÓCIOS

A Petrobras, por meio de sua assessoria, disse que “está em andamento uma revisão da Análise de Integridade deste fornecedor [a Golar Power]”.

“Esta análise é feita regularmente com todos os fornecedores da companhia e atribui diferentes RI (Graus de Risco de Integridade). Qualquer alteração na percepção de risco de integridade ao qual a Petrobras pode estar exposta ao se relacionar com as empresas do Grupo Golar Power será comunicada de forma tempestiva aos seus representantes legais”, disse.

A empresa informou ainda que, o edital de licitação para arrendamento do Terminal de Regaseificação da Bahia, da qual a Golar Power participa, impede a presença de “qualquer empresa ou consórcio com GRI alto”. Afirmou ainda que “enviou uma carta à BR Distribuidora, na qualidade de acionista da empresa, solicitando esclarecimentos sobre a parceria da BR com a Golar Power”. Eis a íntegra da nota.

A BR, por sua vez, afirmou que “antes da 75ª Fase da Operação Lava Jato, desconhecia qualquer fato que desabonasse a conduta do Sr. Eduardo Antonello”. Declarou ainda que “anunciou, em fevereiro, estudar uma parceria com a Golar Power, mas não há qualquer decisão relativa a novos passos no âmbito desta negociação”. Emitiu ainda 1 comunicado ao mercado (leia aqui – 20KB).

IMPACTO EM SERGIPE

O deputado Laércio Oliveira, por meio de sua assessoria de imprensa, declarou “não ter conhecimento sobre as investigações que estão sendo realizadas”. Afirmou ainda que o relatório apresentado foi feito em 2019 pelo deputado Silas Câmara, relator na Comissão de Minas e Energia da Câmara, e aprovado por unanimidade dos seus membros.

“Por entender que o projeto representava uma convergência, [Laércio Oliveira] julgou conveniente não promover alterações no seu texto, tendo rejeitado todas as emendas apresentadas”, diz a nota. Eis a íntegra.

Já o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, declarou que “a apuração realizada pelas autoridades brasileiras relativamente ao empresário Eduardo Antonello, segundo as informações até agora tornadas públicas, referem-se a 1 período anterior à constituição da empresa CELSE – Central Elétrica de Sergipe e não guardam qualquer relação com a atividades da termoelétrica em Sergipe”.

“A empresa foi vencedora do leilão federal A-5 de energia elétrica realizado em 2015. A estrutura acionária da empresa veio a ter, posteriormente à realização do leilão pela EPE, a participação da empresa EBrasil, com 50% das ações, e da Golar Power, uma joint-venture entre a Golar LNG e o fundo americano Stonepeak. As alterações societárias decorrem de contratos inteiramente privados, que não guardam nenhuma relação com o Estado de Sergipe”, completou.

Informou ainda que “se solicitado, o governo irá colaborar com quaisquer atividades investigativas da Justiça brasileira”. A respeito da Lei do Gás, declarou que será “1 estímulo à exploração e comercialização do gás das nossas reservas”. Leia o posicionamento completo.

