Nova coordenadora do PAC é ainda mais dura, diz Lula

Durante reunião ministerial, hoje, na Granja do Torto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu o empenho de todos na condução das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e fez referência à nova coordenadora do PAC, Míriam Belchior. "Se achavam que a Dilma era dura, agora vocês vão ver quem é a Miriam, que vai ser ainda mais dura para cobrar obras do PAC", alertou o presidente, segundo relato do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

