“Nossa conversa é com Carlos Lupi”, afirma Gleisi sobre críticas de Ciro Gomes

As críticas do ex-governador Ciro Gomes ao Partido dos Trabalhadores e ao ex-presidente Lula geraram uma ruptura entre ele e o núcleo duro petista. Na última segunda-feira, 11, Ciro Gomes deu uma entrevista à Folha de São Paulo, em que chamou o ex-presidente Lula de “encantador de serpente” que “está fazendo mal ao país”.

“A esquerda tem um bloco e nós temos um fórum em que se reúnem os cinco partidos da Esquerda, entre eles o Partido Democrático Trabalhista (PDT). E a prioridade da nossa conversa é com Carlos Lupi, que preside o partido (PDT). As discussões que vamos fazer acerca das eleições municipais será com ele”, afirmou Gleisi Hoffmann, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) e deputada federal pelo estado do Paraná.

PEC do Lula

Gleisi também declarou, nesta quinta-feira, 14, durante realização do Encontro Nacional do Diretório do Partido dos Trabalhadores (PT), em Salvador, que a proposta de Emenda à Constituição, em tramitação no Congresso Nacional, que busca tornar constitucional a prisão após condenação em 2° instância, gera preocupação ao partido, já que podem permitir o retorno do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva à cadeia, caso sejam aprovadas.

"Claro que elas preocupam; achamos que é uma reação daqueles que estão incomodados com a liberdade do Lula. Ou seja, eles querem forçar agora para mudar ou transformar a Constituição via PEC. É muito casuístico para o Lula, é uma PEC Lula, e não pode ser assim, o parlamento não pode se submeter a isso. Você teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), para que essa pressa se as PECs estão correndo lá, que façam as coisas dentro do trâmite legislativo que tem que ser feito. Fica feio, inclusive, para o Congresso Nacional e para o Brasil”, afirmou a presidente do PT.

A deputada federal prometeu empenho do partido na Câmara dos Deputados e no Senado, para obstruir as PECs.

“As duas estão pautadas para semana que vem, tanto no Senado como na Câmara, e nós estamos tentando desmobilizar isso. Nós vamos atuar para desmobilizar, o que nós pudermos fazer para desmobilizar, e não é nem só pela questão do Lula, é por uma questão de defender o princípio constitucional e por tê-lo como cláusula pétrea”, ressaltou Hoffman.

