"Nós vamos chegar ao responsável por óleo", diz Mourão

O Governo Federal deve investigar a responsabilidade pelo vazamento de óleo que atinge as praias do litoral nordestino. A afirmação é do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, em entrevista ao jornalista Gerson Camarotti, no programa GloboNews Política, que vai ao ar nesta sexta-feira, 25, às 21h30.

Mourão ainda declarou que a International Criminal Police Organization (Interpol) está ajudando a investigar o caso e que está havendo uma dificuldade para descobrir a origem do óleo porque, segundo ele, a Venezuela entrega petróleo para Cuba e para alguns países da América Central

"Nós temos um trabalho de paciência, de cruzamento de dados. Mas nós vamos chegar lá, nós vamos chegar ao responsável", declarou.

