Nomeação de capitão da PM-BA para cargo federal é publicada no Diário Oficial

O Governo Federal decidiu nomear o capitão da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) André Porciuncula Esteves para o cargo de secretário nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, da Secretaria de Cultura.

A nomeação, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 30, ocorre duas semanas depois de o próprio governo tornar sem efeito a nomeação do capitão para o mesmo cargo. Não é de conhecimento público qualquer relação anterior de Esteves com a Cultura.

Pelas redes sociais, o capitão da PM baiana prefere fazer críticas ao isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19 (novo coronavírus), citar Olavo de Carvalho, além de elogiar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e armamentos.

adblock ativo