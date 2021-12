Nome que ocupará Gestão é carta na manga de Neto

A um dia da data marcada pelo prefeito ACM Neto (DEM) para anúncio de seu novo secretariado, dois martelos ainda precisam ser batidos: o de quem ocupará a Secretaria de Gestão e se o presidente da Câmara de Vereadores, Paulo Câmara (PSDB), ocupará a secretaria de Ordem Pública. As informações, que chegaram à reportagem por meio de gente dos bastidores do Thomé de Souza, dão conta de que a Gestão, que é cota de Neto, deve ser ocupada por um técnico, representante da Procuradoria, uma carta na manga do prefeito.

Já o caso de Paulo Câmara deve ser definido até quinta, 22. Isso porque com a provável entrada do deputado federal Antonio Imbassahy (PSDB) na Secretaria de Governo de Michel Temer (PMDB), como tem sido ventilado, é cada vez mais provável que o vereador não componha o secretariado. A TARDE apurou com uma fonte de Brasília, que prefere não ser identificada, que o presidente Temer já teria batido o martelo por Imbassahy, inclusive já o teria avisado, e anunciaria seu nome até o final desta semana.

Cargo

Com isso, Paulo Câmara deve ocupar um cargo numa instância federal. Estariam em jogo a Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa em Brasília, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) na Bahia ou mesmo um cargo na possível Secretaria de Imbassahy. A questão passa a ser quem ocuparia seu lugar. A indicação deve ser do partido.

Fato é que se for consolidada a nomeação de Imbassahy no Governo e a deputada Tia Eron (PRB) na gestão de Neto, entram em seus lugares, na Câmara Federal, Pastor Luciano (PMB) e Marcos Medrado (SD), hoje no Procon.

