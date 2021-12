No Twitter, Temer confirma construção pontes entre Brasil e Paraguai

O presidente Michel Temer usou o Twitter nesta terça-feira, 18, para confirmar a construção de duas pontes entre o Brasil e o Paraguai. O líder brasileiro afirmou que vai se reunir nesta sexta, 21, com Mario Abdo, presidente do Paraguai.

No encontro, marcado para acontecer em Foz do Iguaçu, será assinada uma declaração para construção de duas pontes.

Conversei com o presidente do Paraguai, Mario Abdo. Nos reencontraremos nesta sexta-feira em Foz do Iguaçu para a assinar declaração que possibilitará a construção de duas pontes entre Brasil e Paraguai.